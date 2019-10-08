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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
08.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

‘Fikri mülkiyet hırsızlığı kul hakkı gibi haram’

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‘Fikri mülkiyet hırsızlığı kul hakkı gibi haram’

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı ve ICC Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Fikri mülkiyet haklarının ihlalinin aslında hırsızlıktan hiçbir farkı yok. Kul hakkı nasıl haramsa, fikri mülkiyet hırsızlığının da, bunun sonucunda oluşan haksız rekabetin de vicdanen hiçbir savunulacak yönü yok. Bu bilinci tüm topluma ve özel sektöre yaymamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli Komitesi tarafından organize edilen, “Güçlü Bir Ulusal Ekonomi İçin Fikri Mülkiyetin Rolü Zirvesi” İstanbul’da gerçekleştirildi. TOBB Başkanı ve ICC Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu Başkanı Hisarcıklıoğlu, ICC’nin dünyada ticaretin ve yatırımların artması için çalışan, en büyük iş dünyası kuruluşu olduğunu söyledi. TOBB ve ICC Türkiye olarak Türkiye’de fikri mülkiyet hakları bilincinin gelişmesi için mesai harcadıklarını kaydederek “Bu konuya büyük bir emek harcamamızın bir diğer önemli nedeni ise ekonomimizi bir üst lige çıkarma isteğimiz. Bilgi ekonomisinin gücü su götürmez bir gerçek. Bilgi ekonomisinin temelinde de yaratıcı fikirler var, onların teknolojiyle buluşarak ihraç edilebilir ürünler haline gelmesi var. Fikir üretenleri desteklerken öte yandan da o fikirleri koruyacak politikalar üretmeliyiz” dedi.

PATENTTE YÜKSELİŞ

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, “Son 18 yılda yerli patent başvuru sayımız 18 kat artarken, patent tescil sayımız 38 katına çıktı. 2018 yılında ülkemizde, 10 bin yerli buluş için patent ve faydalı model başvurusu yapıldı, bu sayı 2002 yılında tüm ülke genelinde yaklaşık 400’dü” dedi. ICC Genel Sekreteri John Denton, İstanbul’a gelen ilk ICC genel sekreteri olmasından dolayı çok memnun olduğunu ifade ederek, dijital ekonominin kendileri için merkezi konumda olduğunu söyledi. Dijital ekonomi ile tüm dünyada iş yapış şekillerini etkilemeyi ümit ettiklerini aktaran Denton, ICC’nin dijital ekonomide KOBİ’lere destek sağlayarak, onların büyümesini kolaylaştıracağını bildirdi.

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