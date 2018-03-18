Fikirtepe’de arsa sahipleri teklifi az buldu ihaleyi iptal ettirdi

KENTSEL dönüşümde simge bölgelerden biri olan İstanbul Fikirtepe’de idare mahkemesi önemli bir karar verdi. Fikirtepe’de proje sahibi olan firmalardan Tepe-Sera Adi Ortaklığı, bölgedeki 160 kadar arsa sahibinin paylarını satın almak için harekete geçti. Yürütülen görüşmeler sonrası 149 kişi ile anlaşmaya varıldı. Ancak arsa sahiplerinden 12’si, kendilerine düşük teklif verildiğini belirterek anlaşmaya imza atmadı. Yasa gereği, üçte iki çoğunluk yakalandığı taktirde, kalan kesimin sahip oldu arsalar ihale ile satılabiliyor. İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü de anlaşmaya imza atmayan kişilerin hissesini ihale yolu ile sattı.

USULE UYGUN YAPILMADI

Arsa sahipleri, yapılan işlemin hatalı olduğu gerekçesi ile İstanbul İdare Mahkemesi’nde dava açtı. Bir kısım hak sahibi adına davayı açan Avukat Ahmet Çetinkaya’nın sunduğu dava dilekçesinde, ihalenin usulüne uygun yapılmadığı, başka kişilerin ihaleye katılımının sağlanmadığı savunuldu. Dilekçede, uygulamanın parsel bazında yapılması gerekirken ada bazında yapılmasının hukuka aykırı olduğu görüşü savunuldu.

Davalı konumdaki İstanbul Valiliği adına yapılan savunmada ise, yapılan işlemin hukuka uygun olduğu görüşüne yer verildi. Savunmada, sözleşme hükümlerine aykırılık söz konusu ise davanın, idari yargı yerine adli yargı mahkemelerinde açılması gerektiği savunuldu. Yine davalı konumdaki Tepe-Sera Adi Ortaklığı adına yapılan savunmada ise, proje alanında yüzde 98 oranında anlaşma sağlandığı kaydedildi. Savunma dilekçesinde, tüm arsa sahiplerine eşit miktarda tekliflerin yapıldığı kaydedildi.

MÜLKİYET HAKKI VURGUSU

Mahkeme, tarafların savunma ve delillerini aldıktan sonra kararını geçen hafta taraflara ulaştırdı. Mahkeme kararında özetle şöyle denildi: “Şirket, tüm arsa sahiplerine eşit teklif vermedi. Bazı arsa sahiplerine ayrıcalık tanındı. Usulüne uygun tebligat yapılmadı. Arsaların rayiç bedelleri bakanlıkça tespit ettirilmedi. Hisselerin satışı, davacıların, Anayasa ile güvence altına alınan mülkiyet hakkının devrine neden olur. Dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmuyor.” Mahkeme, yapılan ihale işlemini iptal etti. Bu karara, davalı tarafların itiraz hakkı bulunuyor. Davayı açan avukat Ahmet Çetinkaya, mahkemenin verdiği ihale iptali kararının Fikirtepe’de bir ilk olduğuna işaret etti.



Yıkıma başlamadık

TEPE İnşaat Genel Müdür Yardımcısı Murat Ankara, İstanbul 10. İdare Mahkemesi’nin verdiği kararla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Söz konusu davada muhatap Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü. İdare uzlaşma sağlamayan hissedarların payını ihaleyle satışa çıkardı. Payları satılan 12 hissedar duruma itiraz etti. Şimdi mahkeme kararı sonrası İdare gerekli itiraz ve adımları atacaktır. Biz hukukun üstünlüğüne inanan bir firmayız” dedi. Söz konusu kentsel dönüşüm alanı 13 bin 656 metrekare olduğunu belirten Murat Ankara, dava açan 12 kişinin projede yüzde 1’lik bir alanı temsil ettiğini dile getirdi. Dönüşüm alanında maliklerin yüzde 99’u ile anlaşma sağladıklarını söyleyen Ankara, şirketleri hakkındaki iddiaların da gerçek dışı olduğunu ifade etti. Ankara, proje alanında yıkım ve çalışmalara başlamadıklarını da sözlerine ekledi.

galagoz@hurriyet.com.tr;dgokce@hurriyet.com.tr