Fikirtepe mağduru hukukta kazandı
İSTANBUL Fikirtepe’deki kentsel dönüşüm mağduru ve Fenerbahçeli milli basketbolcu Ahmet Düverioğlu başlattığı hukuk mücadelesini kazandı. Mahkeme Düverioğlu’nun firmaya ödediği 450 bin TL’nin geri verilmesine ve ödenmesi gereken 45 adet senedin de iptaline karar verdi.
Fikirtepe’de yüzlerce aile kentsel dönüşüm mağduru olmuş ve evsiz kaldıkları gerekçesiyle eylem yapmışlardı. Kentsel dönüşüm konusunda bazı bölümlerde sorun yaşanan Fikirtepe’de mağdurlardan birinin de Fenerbahçe’de forma giyen milli basketbolcu Ahmet Düverioğlu olduğu ortaya çıktı. Selimoğlu İnşaat’ın Brooklyn Life projesinden 2007 yılında 1 milyon TL karşılığında iki daire alan Düverioğlu peşinat olarak firmaya 140 bin TL devamında da taksit ödemeleri ile toplamda 450 bin TL ödemişti.
İLERLEME OLMADI
Proje temel aşamasında kalınca Pana Yapı, Selimoğlu İnşaatı satın aldı ancak projede yine bir ilerleme olmadı. İnşaatın tamamlanmayacağını düşünen Düverioğlu avukatları Mahir Işıkay ve Fulya Büyükyörük aracılığıyla Tüketici Mahkemesi’ne başvurarak ödenen toplam 450 bin TL’sinin geri verilmesini ve 540 bin TL’lik ödenecek senetlerin ödemesinin de iptal edilmesini talep etti.
İstanbul 3. Tüketici Mahkemesi’nde önceki gün görülen duruşmada mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme Düverioğlu’nun 2 daire karşılığında firmaya verdiği 450 bin TL’nin geri ödenmesine karar verdi. Mahkeme ayrıca sözleşme ile verilen 45 adet senedin de iptaline karar verdi.
SUÇ DUYURUSU
Öte yandan Fikirtepe’de başlatılan kentsel dönüşüm projesine giren, yapımcı Raci Şaşmaz’a ait Pana Yapı’nın sahibi olduğu Selimoğlu İnşaat, mali sorunlar nedeniyle inşaatı durdurdu. İnşaatın durdurulması nedeniyle mağdur olan vatandaşlar, Anadolu Adliyesi’ne giderek Pana Yapı’ya bağlı şirketlerin yöneticileri Raci Şaşmaz, Murat Aydınlı, Maruf Dindar, Ahmet Mahir Şaşmaz, Sadettin Namoğlu ve Muhammed Muhit Kayaoğlu hakkında “nitelikli dolandırıcılık”, “güveni kötüye kullanma” ve “vergi kaçakçılığı” suçlarını işledikleri gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.
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