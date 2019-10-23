FİBA’da bayrağı Murat Özyeğin devraldı

FİBA Holding ve FİNA Holding’in dün düzenlenen genel kurulunda Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Murat Özyeğin getirildi. Murat Özyeğin, FİBA Grubu’nun kurucusu olan babası Hüsnü Özyeğin’den bayrağı devraldı. Ayşecan Özyeğin Oktay ise FİBA Holding ve FİNA Holding’in Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı oldu. Hüsnü Özyeğin, grubun Onursal Başkanı unvanını alırken Fibabanka’daki ve Credit Europe Moskova’daki Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini sürdürecek.

ÖNEMLİ BAŞARILARA İMZA ATTIK

İş hayatında 50 yılı geride bıraktığını, bu süreçte 32 yıl önce Finansbank’ı kurarak FİBA Grubu’nun temellerini attığını vurgulayan Hüsnü Özyeğin, şunları ifade etti:

“Ülkemize güçlü bir finansal altyapı, önemli tesisler ve nitelikli eğitim kurumları armağan ettiğimiz dolu dolu bir 32 yıl geçirdik. FİBA Grubu olarak bizi çok gururlandıran pek çok başarıya imza attık. En önemlisi de bu başarılar, sadece iş sonuçları değildi; Grubumuza dünya çapında itibar kazandıran, iş dünyası tarihimize geçen ve ülkemize çok büyük yatırım çeken işlerdi.

GURUR VE MUTLULUK

Murat Özyeğin işlerin içine

doğdu, işlerle büyüdü. 2003 yılından beri de grubumuzda çalışıyor. Finansbank’ın satışı sonrası grubumuzun stratejik ve mali dönüşümünde güçlü bir sorumluluk üstlendi. Kendisi, başta liman işletmeciliği, yenilenebilir enerji, varlık yönetimi ve madencilik sektörlerinde gruba büyük fayda sağlayan doğru yatırım kararlarına imza attı, iyi bir lider oldu. Bu çerçevede, bugün çok büyük gurur ve mutlulukla holdinglerdeki Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerimi Murat Özyeğin’e devrediyorum. Kızım Ayşecan Özyeğin Oktay’ın da Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak bu sorumluluğu paylaşması, gururumu ve güvenimi daha da artırıyor.”

16 YAŞINDA BAŞLADI

FİBA Grubu’nun yeni Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin, 12 ülkede faaliyet gösteren bir grubun başkanlığına gelmekten büyük gurur duyduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

“Lise yaz tatillerimde bankada vezne çalışanlarıyla para sayarak, zırhlı araçta para taşıyarak başladığım ve üniversiteden hemen sonra yurtdışında yatırım

bankacılığı ile devam ettiğim iş hayatımın bugünkü noktaya evrilmesi benim için büyük bir onur. Stratejik bakış açısını, başarmak için çok çalışmayı, sürdürülebilirliği gözetmeyi ve üretmekten mutlu olmayı babamdan öğrendim. Grupta çalıştığım 16 yılda pek çok başarıya imza attık. Bundan sonra da kardeşim Ayşecan Özyeğin Oktay ve tüm yöneticilerimizle birlikte grubumuz ve ülkemiz için daha iyisini yapmak üzere var gücümüzle çalışacağız.”

TEMELLERİ 1987’DE ATILDI

12 ülkedeki 67 şirkette 48 ulustan 13 bin çalışanla faaliyet gösteren FİBA Grubu, Hüsnü Özyeğin tarafından 1987 yılında kuruldu. 1969 yılında Harvard İşletme Fakültesi’ndeki eğitimini tamamlayan Hüsnü Özyeğin, 1977’de Pamukbank, 1984’te Yapı Kredi Bankası Genel Müdürü oldu. 1987’de Finansbank’ı kurarak FİBA Grubu’nun temellerini attı. Grup halen bankacılık alanında Fibabanka ve yurt dışındaki Türk sermayeli en büyük banka olan Credit Europe Bank ile faaliyet gösteriyor. Credit Europe Bank, başta Hollanda ve Rusya olmak üzere 10 farklı ülkede 7 milyona yakın müşteriye hizmet veriyor. Grubun finans sektöründeki diğer faaliyetleri ise sektörünün öncü oyuncusu Gelecek Varlık’la, ayrıca Fiba Faktoring ve Fiba Emeklilik ve Hayat ile sürdürülüyor.FİBA Grubu, ayrıca enerji, turizim ve perakende alanında da faaliyet gösteriyor.

MURAT ÖZYEĞİN KİMDİR

MURAT Özyeğin, lisans eğitimini Carnegie Mellon Üniversitesi’nde Endüstri Yönetimi ve Ekonomi alanlarından çift ana dal diploması alarak 1998 yılında tamamladı. 2003 yılında Harvard Üniversitesi’nde MBA eğitimini tamamlayıp Türkiye’ye dönerek aile şirketlerinin yönetiminde aktif rol üstlendi. Finansbank ve Fiba Holding’te Stratejik Planlama ve İş Geliştirme bölümlerini kurdu. FİBA Holding ve FİNA Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı üstlenmeden önce yönetim kurullarında üye olarak görev aldı. Murat Özyeğin, Grup şirketlerindeki sorumluluklarının yanı sıra Türk Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (TÜSİAD) Başkan Yardımcılığı, DEİK/Türkiye-Hollanda İş Konseyi Başkanlığı ve Singapur Fahri Konsolosluğu görevlerini sürdürüyor.