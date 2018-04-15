Fiba, Groupama portföyünü devraldı
Fibaemeklilik, Groupama’ya ait bireysel emeklilik portföyünü devraldı.
Fibaemeklilik Genel Müdürü Erol Öztürkoğlu, devralmanın ardından BES fon büyüklüğü sıralamasında 4 sıra birden yükselerek, 1.5 milyar TL fon büyüklüğüne ulaştıklarını, müşteri sayısının 150 bini geçtiğini ve acente sayısını da iki katın üzerinde artırdıklarını söyledi. Öztürkoğlu, şunları söyledi: “Bugüne dek sigorta ve emeklilik sektöründe; ‘fon marketi’, sektör içi satın alım, portföy devralımı, online BES satışı, sağlık sigortası satışı, BES müşterilerine yönelik fon bilgilendirmeleri gibi pek çok adım attık. 2017 sonunda kârımızı 21 milyon liraya çıkardık, hayat prim üretimini yüzde 200’ün üzerinde büyüttük.”
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