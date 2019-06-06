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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
BBC Türkçe
06.06.2019 - 10:40, Son Güncelleme:

Fiat ve Renault birleşmesinde geri adım

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Fiat ve Renault birleşmesinde geri adım

Geçtiğimiz hafta FCA Group'un Renault'a birleşme için teklifte bulunması otomobil sektöründe büyük ses getirmişti. Bugün ise FCA Group'un birleşme teklifini geri çektiği duyuruldu.

İtalyan-Amerikan otomotiv şirketi Fiat Chrysler, Fransız otomobil üreticisi Renault ile birleşme teklifini geri çekti.

Şirket bu açıklamayı Renault'nun yönetim kurulu üyelerinin teklif üzerinde bir karara varamamasından sonra yaptı.

Renault'nun açıklamasında, Fransız Hükümeti temsilcilerinin toplantıda teklifle ilgili erteleme talep etmeleri üzerine karar alınamadığı belirtildi.

Renault'nun en büyük hissedarı yüzde 15'i aşan payıyla Fransız devleti.

Şirketin yüzde 15'i de Japon otomobil üreticisi Nissan'ın. Nissan'ın yüzde 43'ü de Renault'ya ait.

Fiat Chrysler, Renault'ya birleşme teklifini geçen ayın sonunda yapmıştı. Şirket, bu birleşmeyle küresel bir otomotiv lideri doğacağını duyurmuştu.

TALEP ELEKTRİKLİ ARAÇLARA KAYDI

Dünyanın en büyük otomotiv şirketleri sıralamasında ilk iki sırada şu anda Volkswagen ile Toyota var.

Birleşme gerçekleşseydi, Fiat ve Renault, yılda 9 milyona yakın araç üretme kapasitesiyle dünyanın üçüncü en büyük üreticisi haline gelecekti.

Otomobil üreticileri, dünya genelinde araç satışlarının azalması ve talebin elektrikli arabalara kayması nedeniyle pozisyonlarını güçlendirme baskısı altında.

Emisyon kurallarının sıkılaştırılması ve sürücüsüz araç teknolojisinin gelişmesi de bu baskıyı artırıyor.

Çoğu ağır bir borç yükü altında köklü otomotiv şirketleri, sektörde görece yeni olan Tesla ve sürücüsüz araç teknolojisine yatırım yapan Amazon ve Waymo'nun sahibi Google ile de rekabet halinde.

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