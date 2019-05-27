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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
27.05.2019 - 09:52, Son Güncelleme:

Fiat Chrysler'den Renault'a birleşme önerisi

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Fiat Chrysler'den Renault'a birleşme önerisi

Fiat Chrysler Automobiles bu sabah Fransız Renault'a resmi bir birleşme önerisi yaptı. Birleşme gerçekleşirse, dünyanın en büyük üçüncü küresel orijinal otomotiv üreticisi oluşturulmuş olacak.

Önerilen ortaklığın hisseleri, Fiat Chrysler ve Groupe Reanult arasında, kurulacak bir Alman ana şirkette eşit bir şekilde paylaştırılacak.

Birleşme işlemi tamamlanmadan önce, Fiat Chrysler hissedarlarına toplam 2.5 milyar euroluk bir kar payı dağıtılarak, hisse senedi piyasalarındaki uyumsuzluklardan etkilenmemeleri sağlanacak.

Fiat Chrysler'in öngörülerine göre, birleşme sonucunda şirketler yıllık 8.7 milyon araç satışına ulaşacak.

Daha önce yayımlanan haberlerde, Fiat Chrysler'in küresel ölçekte, Renault, Nissan ve Mitsubishi ortaklığına katılımını öngören bir birleşme içinde yer alacağı belirtiliyordu.

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