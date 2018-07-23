Fiat Chrysler’de sular durulmuyor: Altavilla istifa etti
FCA Avrupa, Afrika ve Ortadoğu (EMEA) Başkanı Alfredo Altavilla dün sürpriz bir kararla istifa etti.
İTALYAN otomotiv devi Fiat Chrysler Grubu’nda (FCA) şoklar devam ediyor. Grubun 66 yaşındaki efsane CEO’su Sergio Marchionne’nin ölüm döşeğinde olduğunun ortaya çıkmasıyla birlikte hafta sonu apar topar yerine Jeep ve Ram markasının başındaki Mike Manley’in atanması üst yönetimi karıştırdı.
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