'Fi' kavgası

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleri'Fi' kavgası
GeriEkonomi 'Fi' kavgası
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
DİNÇER GÖKÇE
16.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

'Fi' kavgası

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
'Fi' kavgası

Fİ Yazılım şirketinin sahibi Ferdi Özkan, adının ilk ve son harfini verdiği şirketi için marka tescil başvurusu yaptı. Bu başvuru, ‘Fi’ kitabının yazarı Azra Kohen’in itirazı üzerine geri çevrildi. Özkan, Kohen’e karşı dava açtı.

Fi kavgası

AZRA Kohen, çok satan kitapları arasında yer alan, dizi filmi de çekilen “Fi” kitabının ismi nedeniyle, Eskişehirli bir firma ile karşı karşıya geldi. Bilgisayar Mühendisi Ferdi Özkan 4 yıl önce Fi Yazılım Bilişim adıyla bir şirket kurdu. Özkan, 4 yıl önce kurduğu şirketin ismindeki “Fi” kelimesini tescilli marka olarak kaydettirmek istedi. Bunun için Mart 2017’de Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvurdu. Kurum uzmanları yaptıkları ilk inceleme sonrası “Fi” isminin marka bülteninde yer almasına onay verdi. Marka bülteninin yayına verilmesi sonrası iki ayrı itiraz geldi. İtirazlardan biri, Fi’nin dizisini çeken Ay Sanat Prodüksiyon ve Yapım AŞ’den, diğeri ise Fi’nin yazarı Azra Kohen’den geldi. İtirazı, Markalar Dairesi Başkanlığı değerlendirdi. Daire 17 Mayıs 2018’de verdiği kararla her iki itirazı da haksız bularak reddetti.

İTİRAZI KABUL ETTİ

Dairenin ret kararı sonrası, Ay Yapım AŞ ve Kohen’in vekilleri bu kez, Kurum’a bağlı Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’na (YİDK) başvurdu. YİDK, yapılan itirazı geçen 20 Mayıs’ta karara bağladı. Kurul, Ay Yapım’ın itirazını geri çevirirken Kohen’in itirazını kabul etti. Kurul’un bu kararı sonrası Fi Yazılım adına yapılan başvuru da iptal edildi. Kurul kararının şirkete tebliği sonrası dava yoluna gidildi. Ankara 4. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nde geçen hafta açılan davada, “YİDK kararı, AY Yapım yönünde doğru, ancak Kohen yönünden hukuka ve hakkaniyete aykırı” denildi. YİDK kararının kısmen iptalini isteyen Avukat Barış Yıldırım dava dilekçesinde “Müvekkil firma, marka tescilini yalnızca yazılım ve mühendislik hizmetlerinde tescil ettirmek istiyor. Müvekkilin müşteri kitlesi farklı. Marka tescil sınıfı farklılığı mevut. Ticari uğraş farklılığı da ortada. Haksız rekabet yaratan ya da yaratabilecek bir durum da söz konusu bile değil” dedi.

Fi kavgası

İZİN ÇIKARSA BAŞKA İŞLER DE YAPILIR

AZRA Kohen’in avukatı Berkem Ertem ise, ‘Fi’nin tanınmış bir marka olduğunu ve bunu sağlayanın da Azra Kohen olduğuna işaret ederek Hürriyet’e şu açıklamayı yaptı: “Sözünü ettiğiniz dava dilekçesi henüz bize tebliğ edilmedi. Dava açıldıysa, yapılacak yargılama sonrası mahkeme bir karar verecektir. Ancak, şunun bilinmesi gerekir ki, tanınmış bir marka var ve bundan yararlanma durumu söz konusu. Türk Patent ve Marka Kurumu, yaptığımız itirazlar yerinde olduğu için talebimizi kabul etti. Fi markası artık sadece Türkiye de değil tüm dünyada bilinir halde. Fi Yazılım’ın yapmak istediği tescil ile, bizim faaliyet alanımız arasında bir illiyet bağı var. Fi herkesin kullanımına açılırsa markanın sulanma durumu söz konusu olur. Başka birisi de Fi ismi ile bir jilet de çıkarılabilir. İnsanlar da, Fi herkesin kullanımına açık şeklinde bir algıya kapılır ki bu doğru değil.”

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
O geceki ihaneti unutmayacağız!
İşte dünyanın en 'cool' rotaları! Türkiye'den de bir yer listede
İTO Başkanı Avdagiç: Gelecek nesiller 15 Temmuz destanından ilham ve güç alacak
Bakan Dönmez'den 15 Temmuz mesajı