FETÖ'den yargılanan ünlü kuruyemişçiyle ilgili flaş karar

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)
30.05.2018 - 18:38, Son Güncelleme:

FETÖ'den yargılanan ünlü kuruyemişçiyle ilgili flaş karar

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FETÖ'den yargılanan ünlü kuruyemişçiyle ilgili flaş karar

AYDIN'da, Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olma suçundan haklarında 15 yıla kadar hapis cezası istenen Tuğba Kuruyemiş'in sahibi Ahmet Tonkul ve oğlu Fatih Tonkul'un yargılandığı davanın duruşması görüldü. Mahkeme, sanıkların mal varlıkları üzerindeki tedbirin kaldırılmasına karar verip, duruşmayı erteledi.

Tuğba Kuruyemiş'in sahibi Ahmet Tonkul ve oğlu Fatih Tonkul'un FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan tutuksuz olarak yargılandığı Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın 3'üncü duruşması bugün görüldü.

Davaya sanıklar Ahmet Tonkul ve oğlu Fatih Tonkul ile avukatları katıldı. Duruşmada, Mahkeme Başkanı, sanıkların telefon konuşma kayıtları (HTS) kayıtları ile gizli tanıkların ifadelerini okudu. Başka bir dosyadaki örgüt üyeliği suçlamasıyla tutuklanan sanık A.A. ile çok sayıda telefon görüşmesinin olduğu sorulan Fatih Tonkul, "A.A., yerel bir gazeteci. Kendisiyle bir hukukum yoktu. Sürekli arayıp reklam istiyordu. Oradan tanıyorum" diye yanıt verdi.

FETÖden yargılanan ünlü kuruyemişçiyle ilgili flaş karar

Tuğba Kuruyemiş'in sahibi Ahmet Tonkul

Gizli tanıklarından birinin ifadesinde örgüt içerisinde kendisinin 'mütevelli' olarak bilindiği şeklinde bilgi verdiği hatırlatan Ahmet Tonkul da "Mütevelli nedir bilmem. Ne olduğunu da hastanede öğrendim. Onlar kendilerini kurtarmak için iftira atıyorlar" dedi. Baba Tonkul, telefon görüşmesi kayıtlarılyla ilgili ise bu kişilerin zaman zaman reklam ve bağış adı altında para istemek için arıyordu ancak bağışta bulunmadım" dedi.

Kuruyemiş kralına kayyum atandı
Kuruyemiş kralına kayyum atandı

Sanık ve avukatların savunmalarının tamamlamasının ardından mahkeme heyeti, sanıkların mal varlıkları üzerindeki tedbirlerin kaldırılmasına karar vererek duruşmayı 16 Kasım'a erteledi. 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından tutuklanan işadamı Ahmet Tonkul, sadece 3 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilmişti. Ekim 2017'de Tuğba Kuruyemiş'e atanan kayyum, hesaplarının incelenmesi ve herhangi bir suç unsuruna rastlanmaması sonucu 18 Mayıs 2018'de kaldırılmıştı.

Sektör devi Tuğba Kuruyemişe kayyum atandı
Sektör devi Tuğba Kuruyemiş'e kayyum atandı
 

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