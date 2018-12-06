FETÖ’cü iş adamının oteli icradan satılıyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriFETÖ’cü iş adamının oteli icradan satılıyor
GeriEkonomi FETÖ’cü iş adamının oteli icradan satılıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
Kübra GENÇ
06.12.2018 - 10:36, Son Güncelleme:

FETÖ’cü iş adamının oteli icradan satılıyor

Kübra GENÇ
Kübra GENÇ
kgenc@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kübra GENÇ
Kübra GENÇ
kgenc@hurriyet.com.tr
FETÖ’cü iş adamının oteli icradan satılıyor

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında yargılandığı davada 10 yıl  6 ay hapis cezası alan işadamı Ali Acar’a ait Alila Deluxe Termal Hotel&SPA icradan alıcı bekliyor. Otel için belirlenen bedel 154 milyon 952 bin TL. Otelin ismini daha önceden FETÖ Lideri Fethullah Gülen’in “Nil” olarak koyduğu gündeme gelmiş ancak Acar yalanlamıştı.

Afyonkarahisar merkeze bağlı İnaz köyünde yer alan ve yakınında bir çok büyük otelin yer aldığı Alila Deluxe Termal Hotel&SPA’nın icradan satışını özel bir banka talep etti.  24.269,92 metrekare alan üzerinde kurulu termal otel aynı zamanda Nil Luxury Thermal Otel Spa olarak da anılıyor. Nil isminin ise FETÖ lideri Gülen tarafından konulduğu iddia edilmişti.

FETÖ’cü iş adamının oteli icradan satılıyor

İLK İHALE 18 OCAK'TA

Dev termal otelin ihalesi 18 Ocak 2019 günü saat 10:00 - 10:10 arasında açık artırma suretiyle yapılacak. Satılmazsa ikinci satış için belirlenen tarih 12 Şubat 2019 olarak belirlendi. Otel için belirlenen muhammen bedel ise 154 milyon 952 bin 24 TL. 

FETÖ’cü iş adamının oteli icradan satılıyor

OTEL 300 ODALI VE 5 YILDIZLI

300 odası bulunan termal otel 5 yıldızlı. Otelde buhar odasından sinema salonuna, TV odasından, oyun salonuna, mescidden, termal-jakuzili termal, ve açık havuza, saunaya, çocuk alanlarına ve spor alanları ile otoparka kadar birçok seçenek bulunuyor.

FETÖ’cü iş adamının oteli icradan satılıyor

Otelin satış şartnamesine göre,  Afyonkarahisar-Kütahya karayolu üzerinde bulunan tesis, Afyonkarahisar şehir merkezine 10 kilometre ve Zafer Havalimanı'na 40 kilometre yani 30 dakika, otogara ve Afyon merkeze 10 dakikalık mesafede konumlanıyor.

SAHİBİNE 10 YIL 6 AY CEZA VERİLDİ

2009 sonunda inşasına başlanan otelin bir bölümü 2012'de, diğer bir bölümü ise 2013'te devreye girerken tamamı 2015'te açıldı.  Aradan bir yıl geçtikten sonra ise ‘Nil’ otelinin ismini Fethullah Gülen’in verdiği iddialarını yalanlayan işadamı Ali Acar, darbe girişiminden 3 ay önce gözaltına alınmıştı.

FETÖ’cü iş adamının oteli icradan satılıyor

Acar, anılan dönemde 60 milyon liralık borcu için iflas erteleme talebinde bulunmuştu. Tutuklu bulunan Ali Acar, geçen yıl başında sonuçlanan davada 10 yıl 6 ay hapis cezası almıştı. Acar aynı zamanda  Afyon Termal Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (ATTİD) başkanıydı.

 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (06.12.2018)
daha fazla video için
Kübra GENÇ
Kübra GENÇ
kgenc@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

İşte, Türk-İş'in asgari ücret teklifi

FETÖ’cü işadamının oteli icradan satılıyor

TIR şoförlerine bu kez de Almanya vize engeli!

Dünyanın en güçlü kadınları belli oldu! Türkiye'den bir isim listede