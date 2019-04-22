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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
22.04.2019 - 14:32, Son Güncelleme:

Fethiye'de gören telefonuna sarıldı! 160 bin litre yakıt ikmali yapıldı

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Fethiye'de gören telefonuna sarıldı! 160 bin litre yakıt ikmali yapıldı

Fethiye Limanı'na demirleyen lüks motoryata, 160 bin litre yakıt ikmali gerçekleştirildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesine demirleyen "Tango" isimli lüks motoryata yanaştırıldığı limanda, 160 bin litre yakıt ikmali yapıldı.

Fethiyede gören telefonuna sarıldı 160 bin litre yakıt ikmali yapıldı



Fethiye Körfezi'ne sabah saatlerinde giriş yapan motoryat, Fethiye Limanı'na yanaştırıldı.

Fethiyede gören telefonuna sarıldı 160 bin litre yakıt ikmali yapıldı

Rus asıllı bir iş adamına ait olduğu belirtilen motoryata, iskeleye giriş yaptıktan sonra tankerlerle yakıt ikmaline başlandı.

Fethiyede gören telefonuna sarıldı 160 bin litre yakıt ikmali yapıldı

78 metre uzunluğundaki motoryata ikmal için 6 tankerle akaryakıt getirildi.

Fethiyede gören telefonuna sarıldı 160 bin litre yakıt ikmali yapıldı

Bazı vatandaşlar motoryatın fotoğrafını çekti.  2011 yılında yapımı tamamlanan içinde sinema salonu, jakuziler ve sauna da bulunan motoryatta, 20 personel görev yapıyor.

Fethiyede gören telefonuna sarıldı 160 bin litre yakıt ikmali yapıldı

Yarın ilçeden ayrılacağı belirtilen motoryatın, rotası hakkında bilgi verilmedi.

Fethiyede gören telefonuna sarıldı 160 bin litre yakıt ikmali yapıldı

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