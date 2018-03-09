Fenomen ekspres o köye yaradı... Sadece 2 ayda 7 bin turist ağırladılar

Kaşar ve gravyer peyniriyle ünlü Kars’ın merkeze 50 dakika mesafede yer alan Boğatepe Köyü, şu sıralar aralarında ünlü isimlerin de yer aldığı yerli yabancı turistlerle dolup taşıyor. Organik tereyağı, peynir, yumurta, süt, ev yapımı reçel, ketenin de aralarında yer aldığı birbirinden lezzetli kahvaltıları köy evlerinde misafirlerine ikram eden köylüler, yılbaşından bu yana 7 bin turist ağırladılar.

PEYNİR ALMAYA GELİYORLAR

85 haneli Boğatepe Köyü’ndeki 23 ev dışarıdan gelenlere evlerinde kahvaltı veriyor. Kişi başı 25 TL’ye 17 çeşit kahvaltılığın sunulduğu bu yemekler yerli turistin gözdesi olmuş durumda. Boğatepe Köyü sakinleri, bölgeye gelen turistleri kahvaltıdan sonra atlarla köyü gezdiriyor, ardından Boğatepe Peynir Müzesi’ne götürüp Kars’ın meşhur peynirlerini tanıtıyorlar. Gelen turistleri mandıralarını dolaştırıp peynir yapımının inceliklerini anlatan köylüler, dileyen misafirlere peynir satışı da yapıyorlar.

DOĞU EKSPRESİ ETKİLİ OLDU

Kahvaltı hazırlayan ailelerden biri de Koçulu Ailesi. Boğatepe Köyü sakinlerinden Çağdaş Koçulu, “Doğu Ekspresi’yle Kars’a gelen turist sayısında ciddi artış yaşandı. İle gelen turistler buraya da gelince köyün kadınları gelen turistlere kahvaltı vermeye başladı. Böylece böyle bir işkolu doğdu” dedi.

9 AİLE KÖYE GERİ DÖNDÜ

Boğatepe Köyü’nden büyük şehirlere eskiden ciddi göç verilirken, kalkınma projesiyle tersine göçe sahne oldu. Projeyle köydeki hayvan varlığının 600 ‘den 4000 bine çıktığını anlatan Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği Başkanı İlhan Koçulu, “Mandıra sayısı da 2’den 7’ye çıktı. Köydeki kişi sayısı 700’den 1200’e çıktı. 9 aile geri döndü” dedi. (Akşam)