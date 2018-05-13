Fenomen AVM: Sosyal medya fenomeni, Türkiye’nin ilk muhafazakâr AVM’sini açtı

Türkiye’nin ilk muhafazakar ve kadın temalı AVM’si ‘Zeruj Port’ 11 Mayıs’ta kapılarını açtı. İçinde ezan okunan AVM’de mağazalar da kadın ihtiyaçlarına yönelik. Kadın temalı AVM fikrinin sahibi ise Zehra Özkaymaz. Aynı zamanda Instagram fenomeni olan ve Zeruj adıyla ile tanınan Özkaymaz’ın 212 bin takipçisi var. Düzenlendiği muhafazakar moda festivalleriyle tanınan Özkaymaz, bu festivalleri düzenlerken bir ihtiyacı tespit ettiğini söylüyor ve süreci şöyle anlatıyor: “Aslında uzun süredir hayalimdi ama süreç hızlı gelişti. Tanıtım ve kiralama işleri 1.5 ayda tamamlandı. Alışveriş merkezini yapan inşaat firması ile anlaştık. Onlar mülk sahibi ben de Zeruj Organizasyon’un sahibi olarak işletmeci konumundayım.”

KADINA DESTEK





Kadın girişimcileri desteklemek için bu yola girdiğini anlatan Özkaymaz, 126 mağazaya sahip AVM’de yüzde 99 doluluğa ulaştıklarını anlattı. AVM’de hem küçük girişimcilerin hem de zincir markaların olacağını belirten Özkaymaz, “Bizim ana hedefimiz kadınları desteklemek, cesaretlendirmek. Onun için ilk 3 ay kira almayacağız, 9 ayda yüzde 50 indirim yapacağız. Kiralamalar TL cinsinden. Aylık kira bedeli 4 bin lira ile 10 bin lira arasında değişiyor. Bu bir proje AVM. Eğer başarılı olursa önce Türkiye’de devamı gelecek sonra da yurt dışına açılacağız” dedi.

ERKEKLERE YASAK DEĞİL

Kadınların özgürce dolaşabileceği bir AVM tasarladıklarını belirten Özkaymaz, AVM’ye sadece kadın girecek kuralı olmadığını söyledi. “Ailelerin keyifle gezeceği bir mekan tasarladık” diyen Özkaymaz, “Oyun alanlarından, restoranlara, mescid ve kuaför ile birlikte kuru temizlemeye kadar her türlü detayı en ince ayrıntısına kadar düşünen bir AVM’yiz. Erkekler giremez diye bir kural yok elbette. Ama mağazalar kadın ihtiyaçlarına yönelik olacak. Lokasyon olarak Marmaray ve metroya çok yakınız. Ayrıca ring servislerimiz de mevcut. Bizim en büyük iddiamız Türkiye’de kadın modası adına bilinen en ünlü ve prestijli markaları Zeruj Port çatısı altında toplamak. İnanıyorum ki, Zeruj Port AVM Türkiye’ye gelen turistlerin özellikle de Arap turistlerin uğrak noktalarında biri olacak” diye konuştu.