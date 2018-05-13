Fenomen AVM: Sosyal medya fenomeni, Türkiye’nin ilk muhafazakâr AVM’sini açtı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
13.05.2018 - 01:13, Son Güncelleme:

Fenomen AVM: Sosyal medya fenomeni, Türkiye’nin ilk muhafazakâr AVM’sini açtı

Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
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Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
Fenomen AVM: Sosyal medya fenomeni, Türkiye’nin ilk muhafazakâr AVM’sini açtı

İSTANBUL Zeytinburnu’nda kadınlara özel bir alışveriş merkezi (AVM) açıldı.

Türkiye’nin ilk muhafazakar ve kadın temalı AVM’si ‘Zeruj Port’ 11 Mayıs’ta kapılarını açtı. İçinde ezan okunan AVM’de mağazalar da kadın ihtiyaçlarına yönelik. Kadın temalı AVM fikrinin sahibi ise Zehra Özkaymaz. Aynı zamanda Instagram fenomeni olan ve Zeruj adıyla ile tanınan Özkaymaz’ın 212 bin takipçisi var. Düzenlendiği muhafazakar moda festivalleriyle tanınan Özkaymaz, bu festivalleri düzenlerken bir ihtiyacı tespit ettiğini söylüyor ve süreci şöyle anlatıyor: “Aslında uzun süredir hayalimdi ama süreç hızlı gelişti. Tanıtım ve kiralama işleri 1.5 ayda tamamlandı. Alışveriş merkezini yapan inşaat firması ile anlaştık. Onlar mülk sahibi ben de Zeruj Organizasyon’un sahibi olarak işletmeci konumundayım.”

KADINA DESTEK

Fenomen AVM: Sosyal medya fenomeni, Türkiye’nin ilk muhafazakâr AVM’sini açtı

Kadın girişimcileri desteklemek için bu yola girdiğini anlatan Özkaymaz, 126 mağazaya sahip AVM’de yüzde 99 doluluğa ulaştıklarını anlattı. AVM’de hem küçük girişimcilerin hem de zincir markaların olacağını belirten Özkaymaz, “Bizim ana hedefimiz kadınları desteklemek, cesaretlendirmek. Onun için ilk 3 ay kira almayacağız, 9 ayda yüzde 50 indirim yapacağız. Kiralamalar TL cinsinden. Aylık kira bedeli 4 bin lira ile 10 bin lira arasında değişiyor. Bu bir proje AVM. Eğer başarılı olursa önce Türkiye’de devamı gelecek sonra da yurt dışına açılacağız” dedi.

ERKEKLERE YASAK DEĞİL

Kadınların özgürce dolaşabileceği bir AVM tasarladıklarını belirten Özkaymaz, AVM’ye sadece kadın girecek kuralı olmadığını söyledi. “Ailelerin keyifle gezeceği bir mekan tasarladık” diyen Özkaymaz, “Oyun alanlarından, restoranlara, mescid ve kuaför ile birlikte kuru temizlemeye kadar her türlü detayı en ince ayrıntısına kadar düşünen bir AVM’yiz. Erkekler giremez diye bir kural yok elbette. Ama mağazalar kadın ihtiyaçlarına yönelik olacak. Lokasyon olarak Marmaray ve metroya çok yakınız. Ayrıca ring servislerimiz de mevcut. Bizim en büyük iddiamız Türkiye’de kadın modası adına bilinen en ünlü ve prestijli markaları Zeruj Port çatısı altında toplamak. İnanıyorum ki, Zeruj Port AVM Türkiye’ye gelen turistlerin özellikle de Arap turistlerin uğrak noktalarında biri olacak” diye konuştu.

Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
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