Fenerbahçe borsanın şampiyonu oldu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriFenerbahçe borsanın şampiyonu oldu
GeriEkonomi Fenerbahçe borsanın şampiyonu oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
06.10.2019 - 11:43, Son Güncelleme:

Fenerbahçe borsanın şampiyonu oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fenerbahçe borsanın şampiyonu oldu

Fenerbahçe, yüzde 42,4 ile Borsa İstanbul'da geçen ay yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu.

Geçen ay yüzde 20,4 değer kazanan spor endeksi, Borsa İstanbul'daki sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran sektör endeksi olarak kayıtlara geçti.
Finansal fair play sorunları ve eriyen şirket öz kaynakları nedeniyle 2018'de ortalama yüzde 52 değer kaybeden spor hisseleri, yeni sezonda artabilecek gelir beklentileri ile pozitif bir seyir izliyor. Hazirandan bu yana aylık bazda yükseliş eğilimini koruyan spor endeksi, eylülde özellikle Fenerbahçe hisseleri öncülüğünde hareket etti.

Fenerbahçe Futbol AŞ, yüzde 42,4 ile Borsa İstanbul'da geçen ay yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu. Fenerbahçe'nin hisseleri, ağustosta da yüzde 22,02 artışla en fazla değer kazanan spor hissesi olmuştu.

Fenerbahçe futbol takımının, aldığı başarılı sonuçların ardından diğer 3 büyük takımı geride bırakarak Süper Lig'de ikinci sıraya çıkmasıyla hisseleri yatırımcılarını sevindirdi.

Geçen ay Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği'nin hisseleri yüzde 12,8, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin hisseleri yüzde 7,6, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar'ın hisseleri de yüzde 7,1 artış kaydetti.

YILIN 9 AYLIK DÖNEMİNDE EN FAZLA KAZANDIRAN DA FENERBAHÇE

Spor şirketlerinin bu yılın ocak-eylül dönemindeki performanslarına bakıldığında, Fenerbahçe, yüzde 89,3 ile yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi olarak kayıtlara geçti.

Fenerbahçe'yi, yüzde 33 ile Galatasaray, yüzde 4,3 ile Beşiktaş takip etti. Trabzonspor da söz konusu dönemde yatırımcısına yüzde 2,1 kazandırdı.

EN FAZLA PİYASA DEĞERİNE FENERBAHÇE SAHİP

Fenerbahçe, Borsa İstanbul'da en fazla piyasa değerine sahip spor şirketi de oldu. Eylül ayını 1 milyar 296 milyon 638 bin lira piyasa değeriyle tamamlayan Fenerbahçe'yi, 891 milyon lira piyasa değeriyle Galatasaray, 423 milyon lira piyasa değeriyle Trabzonspor ve 405 milyon 600 bin lira piyasa değeriyle Beşiktaş izledi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Devre mülk gezisine gitti, icralık oldu
7 yıldızlı otel yapacaktı! Adayı satılığa çıkardı
Araba kullananlar dikkat! Bu hatayı yaparsanız...
Ekim ayı kampanyaları başladı! En ucuz araba 74 bin lira!