Felaketlere karşı ‘milli önlem’

İSTANBUL Boğazı, Çanakkale Boğazı ve bütün sahil şeritleri boyunca kurulacak olan tamamen yerli ve milli gemi trafik sistemi bitme aşamasına geldi. İstanbul’da dün düzenlenen Uluslararası Denizcilik Zirvesi’nin açılışında konuşan Başbakan Binali Yıldırım, “Denize kıyısı olan her bölgede en az bir tane aktarma limanı çalışmamız var. Ayrıca İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı ve bütün sahil şeridimiz boyunca tamamen yerli ve milli gemi trafik sistemini kuruyoruz, bitirme aşamasına geldik. Bu şu anlama geliyor; bütün denizlerimizde seyreden gemilerin 7/24 esasına göre uzaktan kumandayla izlenmesi ve oluşabilecek muhtemel risklere karşı gerekli müdahalelerin yapılması. Tarihi mirasımız, gözümüzün nuru olan bu boğazda herhangi bir deniz kazası yaşanmaması, büyük bir felaketin olmaması için hiçbir fedakârlıktan kaçınmıyoruz” diye konuştu.

10 ÜLKEDEN BİRİYİZ

Uluslararası Denizcilik Zirvesi’ne Ulaştırma,Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Uluslararası Denizcilik Örgütü Genel Sekreteri Kitack Lim, Dünya Denizcilik Üniversitesi Rektörü Cleopatra Doumbia Henry ve sektörün önde gelenleriyle çok sayıda davetli de katıldı.

Türkiye’nin dünyada savaş gemisini milli olarak tasarlayan, inşa eden ve hizmete alan 10 ülke arasında yer aldığını belirten Başbakan Yıldırım, “Bu gemiler, sadece deniz kuvvetlerimizin ihtiyacında değil, dost ülkelerin ihtiyacını da karşılamaktadır. Hücum gemilerinden denizaltı projesine, sismik araştırma gemilerine kadar birçok projelerin yapımı gerçekleşiyor. Artık Türkiye gerek ticaret gemisi, gerekse askeri amaçlı gemi yapımında her türlü tecrübeye ve yetkinliğe sahiptir. Ürettiğimiz yeni ve yerli teknolojiye sahip ürünlerle dünya pazarlarında söz sahibi olana ülkeler arasında yerimizi alıyoruz” diye konuştu.

Denizciliği geliştirmek için son 15 yılda bazı tedbirler aldıklarını, bunlardan bir tanesinin özellikle denizde toplu taşımacılığı artırmaya yönelik yakıtta vergilerin kaldırılması olduğunu ifade eden Yıldırım, “Vergisiz yakıt kullanımında en büyük pay yüzde 45’le yolcu gemileri ve feribotların, ardından yüzde 26’lık payla balıkçı tekneleri geliyor. Yatlara destek sadece yüzde 3, o da ticari amaçla çalışan teknelere, özel yatlara değil” dedi.

TÜRK BAYRAĞINA 5 BİN 590 TEKNE GEÇTİ

SON 15 yılda 20’den fazla Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) sözleşme ve protokolüne taraf olduklarını ve 300’den fazla hukuki düzenleme yaparak Türk denizcilik mevzuatını uluslararası standartlara uygun hale getirdiklerini anlatan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı Suat Hayri Aka, Türkiye’nin dünyada denizciliğin bakanlık düzeyinde temsil edildiği nadir birkaç ülkeden biri olduğunu söyledi. Türkiye’nin yat bağlama kapasitesini 2023 yılında 50 bine çıkarmayı amaçladıklarını ifade eden Aka, Türkiye’nin en favori yatçılık ve deniz turizmi ülkelerinden biri olduğunu vurguladı. Aka, “Mart ayından itibaren 5 bin 590 yabancı bayraklı tekne Türk bayrağına geçiş yaptı” diye konuştu.