Felaket zarar

DÜNYA sert yüzünü geçtiğimiz yıl insanoğluna sıklıkla hatırlattı. 2017, 1880’den bu yana ölçülen en sıcak yıl olarak, dünya tarihinde kaydedilen en sıcak üçüncü yıl oldu. Meydana gelen doğal afetlerin yol açtığı ekonomik kayıp 353 milyar dolar ile 2011 yılında meydana gelen doğal afetlerden kaynaklanan 486 milyar dolarlık kaybın ardından, kaydedilmiş ikinci en yüksek rakama ulaştı. Endonezya’da volkanik patlamalar ve Peru’da büyük sel baskını dahil olmak üzere yaşanan doğal afeter yıl boyunca küresel gündemin ilk sıralarında yer aldı. Amerika’da birbiri ardına yaşanan kasırgalar ve yangınların yanı sıra Güney Amerika ülkelerinde yaşanan depremler gibi doğal afetler binlerce insanı etkiledi.

Uluslararası risk yönetimi şirketi Aon’un hazırladığı rapora göre, doğal felaketler 2017 yılında 10 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine sebep oldu. 2017’de en yüksek insani kayba yol açan felaket, Sierra Leone’deki sel ve toprak kayması oldu. En fazla can kaybı yaklaşık bin 141 kişi ile Sierra Leone’deki sel ve toprak kaymasında, 950 kişi ile Hindistan’da ağustos ayında yaşanan selde, 630 kişi ile İran ve Irak’ta kasım ayında meydana gelen depremlerde yaşandı. Sayısı tam olarak hesaplanamasa da Karayip Adaları’nda yaşanan Maria Kasırgası sonucunda farklı kaynaklarda yüzlerle hatta bini geçen sayıda insanın hayatını kaybettiği kaydediliyor. Afetlerin 2000-2016 yılları arasında ortalama 183 milyar dolar olarak seyreden ekonomik kaybı ise 2017 yılında yüzde 93’lük rekor artış gösterdi. Aon Türkiye Eş Ceo’su Ferhan Özay, raporla ilgili yaptığı değerlendirmede, “2017’nin rekoru zararın büyüklüğünden kaynaklanıyor. Dünyada en az 330 farklı doğal afet yaşanmış. Yani bu kayda geçmiş en yüksek ikinci zarar. Bunların ağırlığını bu sene Amerika kıtasında meydana gelen afetler oluşturuyor” dedi.

ÇOĞU HAVADAN

Her geçen yıl sayıları ve şiddetleri artan “doğal afet”ler binlerce can alırken, ülke ekonomilerini de olumsuz etkiliyor. Aon tarafından hazırlanan “Hava, İklim ve Doğal Afet Değerlendirmesi 2017 Raporu”na göre, geçen yıl meydana gelen doğal afetlerin yol açtığı ekonomik kayıp 353 milyar dolar oldu. Geçen yılki ekonomik kayıp, 2011’de meydana gelen 486 milyar dolarlık kaybın ardından, kaydedilmiş ikinci en yüksek rakamı temsil etti. Tüm doğal afetler içerisinde, meteorolojik kökenli doğal afetlerin yarattığı zarar 344 milyar doları buldu. Bu miktar bu zamana kadar kaydedilen en yükseği olma niteliği taşırken, bu kayıpların sadece 134 milyar doları sigorta teminatı altındaydı. 2017’de doğal afetlerden kaynaklanan ekonomik kayıpların yarısından fazlasını, 220 milyar dolarla Kuzey ve Orta Amerika’da meydana gelen kasırgalar, yangınlar, depremler ve sel felaketleri oluşturdu. Bu zararın büyük bir kısmı yüzde 65 ile Harvey, Irma ve Maria kasırgalarından kaynaklandı. Raporla ilgili sorularımızı yanıtlayan Özay, “Harvey, Irma ve Maria’nın toplamına ‘HIM’ diyorlar kısaltma olarak. 220 milyar dolarlık zarar sadece HIM’den geliyor. Bizim bölgemize biraz daha yaklaşınca Güney Avrupa’da 6.6 milyar dolar kuraklık kaynaklı zarar ortaya çıktı” dedi.

EMEA’NIN ZARARI 25 MİLYAR DOLAR

RAPORA göre, ABD’nin Kaliforniya Eyaleti’nde ekim ayında meydana gelen yangınlar, bu eyalette yaşanan en büyük yangın felaketleri olarak kayda geçti. Napa Vadisi Bölgesi’nde 13 milyar dolarlık kayba yol açan orman yangınlarını, yine milyar dolarlık kayıp yaratan Güney Kaliforniya yangınları takip etti. Kasırga ve yangınların ardından Orta Amerika bölgesinde yaşanan deprem ve sel felaketleri de ekonomik ve insani kayıpları önemli ölçüde etkiledi. 19 Eylül’de Meksika’da, 1985’te Meksiko City’i vuran tarihi depremin yıldönümünde, gerçekleşen iki ayrı deprem sonucunda 370 kişi hayatını kaybetti. 2017’de yaşanan doğal afetlerin Türkiye’nin de içinde bulunduğu Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölgesi (EMEA) ülkelerine verdiği toplam ekonomik zarar 25 milyar dolar oldu.

HANGİ OLAYLAR DOĞAL AFET SAYILIYOR?

- En az 50 milyon dolarlık ekonomik kayba yol açan

- En az 25 milyon dolarlık sigorta maliyeti oluşturan

- En az 10 kişinin hayatını kaybettiği, en az 30 kişinin yaralandığı

- En az 2 bin ev ve/veya binanın hasar gördüğü

TÜRKİYE’DE 147 ORMAN YANGINI

AON’un verdiği bilgilere göre, 2017’de Türkiye’nin gündemini en çok meşgul eden doğal afetler, Ege ve Akdeniz’de yaşanan orman yangınları ile Marmara Bölgesi’ndeki dolu ve sel felaketleri oldu. Orman ve Su İşleri Bakanlığı verilerine göre temmuz ayının başından bu yana 147 ayrı noktada orman yangını meydana geldi. İzmir, Çanakkale, Kaş, Alanya ve Mersin’deki orman yangınları doğal hayatı yok etmesinin yanı sıra, bölgedeki tarım, turizm, hayvancılık gibi ekonomik faaliyetlere de darbe vurdu. 2017 Temmuz ayının sonunda Marmara Bölgesi ve özellikle İstanbul’da bir hafta arayla gerçekleşen dolu yağışı ve sel felaketlerinin toplam zararı 700 milyon TL’yi buldu.