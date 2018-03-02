Fed'in iki numarası için güçlü aday

Pacific Investment Management Co.’nun küresel stratejik danışmanı Richard Clarida Fed başkan yardımcılığı için Beyaz Saray’da mülakata katıldı. Konuya yakın bir kaynak sözkonusu görev için Clarida’nın öne çıktığını belirtti.

Ekim ayında görevini bırakan Stanley Fischer’ın yerine düşünülen adaylardan Clarida daha önce George W. Bush döneminde ABD Hazinesi’nde çalışmıştı.

Clarida en son 31 Ocak’ta yayımladığı blog yazısında "Fed Mart’ta faiz artırımıyla birlikte bu yıl üç faiz artışı görüşünü destekledi" diye yazmıştı.

Fed başkan yardımcılığı için düşünülen diğer adaylar arasında Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, San Francisco Fed Başkanı John Williams ve Allianz SE baş ekonomi danışmanı Mohammed El-Erian var.

Halihazırda yönetiminde dört boş koltuk bulunan Fed’de bu yıl görevi bırakmayı planlayan New York Fed Başkanı William Dudley’in yerine de aday arayışları sürüyor.