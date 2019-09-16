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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
16.09.2019 - 14:29, Son Güncelleme:

Fed'in faiz indirimlerine devam etmesi bekleniyor

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Fed'in faiz indirimlerine devam etmesi bekleniyor

Capital Economics ABD Kıdemli Ekonomisti Andrew Hunter, "Fed, eylül ayı toplantısında, politika faizinde 25 baz puan indirime gidebilir" açıklamasında bulundu.

Capital Economics ABD Kıdemli Ekonomisti Andrew Hunter, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylül ayı toplantısında politika faizinde 25 baz puan indirime gidebileceği öngörüsünde bulundu.

Fed'in temmuz ayında olduğu gibi eylül ayında da faiz indirimine devam etmesi bekleniyor. ABD'de ekonomiye yönelik endişelerin sürmesine karşılık olarak Fed'in de genişlemeci para politikasına devam edeceğine yönelik beklentiler yüksek. Özellikle ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşının sürmesi ve görüşmelerin olumlu bir şekilde sonuçlanmaması büyüme üzerindeki endişelerin sürmesine yol açıyor.

ABD'de tarım dışı istihdam ve imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerin kötü gelmesi de Fed'in faiz indirimlerine devam edeceği ihtimalini yükseltti. Analistler, parasal genişlemenin finansal piyasalara olumlu yansıyabileceğini ancak reel ekonomi için ne kadar etkili olacağının şüpheli olduğunu söylüyor.

Fed, politika faiz oranını 25 baz puan indirerek yüzde 2,00 - yüzde 2,25 aralığına çekmişti. Banka, temmuz ayında yaptığı bu hamleyle 11 yıl sonra ilk kez faiz indirimine gitmişti.

Konuya ilişkin olarak AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Capital Economics ABD Kıdemli Ekonomisti Andrew Hunter, Fed'in 25 baz puanlık diğer bir
indirim için hazır olduğunu belirterek, bankanın eylül ayı toplantısında politika faizinde 25 baz puan indirime gidebileceği öngörüsünde bulundu. Verilerin 50 baz puanlık bir indirim yapacak kadar kötü olmadığını ifade eden Hunter, ancak ekonomik büyümenin daha da yavaşlayabileceğini ve aralık ayında 25 baz puanlık bir indirime daha gidebileceğini aktardı.

Hunter, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşına ilişkin belirsizliğin devam ettiğini ve bu belirsizliğin iş yatırımları ve tüketici güveni üzerinde baskı oluşturmaya başlayabileceğini dile getirdi. Çin'e uygulanacak tarifelerin fiyatları önemli ölçüde etkileyebileceğini ve reel geliri sarsabileceğini anlatan Hunter, küresel ekonomideki zayıflığın devam ettiğinin kanıtlandığını ve bunun ABD'li üreticilerin durumunu kötüleştireceğine dair işaretler olduğunu dile vurguladı.

"FED, EKİM TOPLANTISINDA DAHA ŞAHİN BİR TAVIR TAKINABİLİR"
Hunter, ticaret savaşında hızlanan tansiyonun ve küresel ekonomideki zayıflığın imalat sektörü üzerinde baskı oluşturabileceğini dile getirdi. Fed'in
ekim toplantısında daha şahin bir tavır takınabileceğini söyleyen Hunter ancak ekonomik verilerin kötü gelmesiyle aralık ayında 25 baz puanlık bir indirim daha yapılabileceğini ifade etti.

ING Group Uluslararası Başekonomisti James Knightley de Fed'in muhtemelen 25 baz puanlık bir indirime gideceği öngörüsünde bulundu. ABD ekonomisinin ticaret savaşları, küresel yavaşlama ve güçlü dolar faktörlerinden dolayı karşı karşıya kaldığı zorlukların yoğunlaştığını belirten Knightley, yatırımların da zayıfladığını aktardı.  Knightley ancak Fed'in ekonomiyi desteklemek için hala bir alana sahip olduğunu dile getirdi.

Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) Finansal Başekonomisti Chris Rupkey ise ABD’de ağustos gıda ve enerji hariç TÜFE'deki artışa dikkati çekerek, Çin mallarına uygulanacak tarifelerin şirketlere biraz fiyatlama gücü verdiğini vurguladı. Perakerde satışlarının güçlendiğini kaydeden Rupkey, bunun Fed'in faiz indirimlerine gitmesi durumunda enflasyondaki artışın hızlanacağı anlamına geldiğine işaret etti. 

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