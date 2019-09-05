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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Reuters
05.09.2019 - 13:58, Son Güncelleme:

Fed'e göre ABD ekonomisi ılımlı büyüyor

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Fed'e göre ABD ekonomisi ılımlı büyüyor

Fed raporuna göre, ABD ekonomisi ticaret savaşının imalat sektörüne zarar vermesiyle ılımlı hızda büyüyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) imalat sektörünün küresel yavaşlama nedeniyle hafif zayıflamasıyla ülke ekonomisinin son haftalarda ılımlı hızda büyüdüğünü ve tüketici alımlarının, hanehalkı harcamalarının gücü konusunda karmaşık sinyaller verdiğini belirtti. 

Ülkedeki 12 Fed bölgesinde şirketlerle yapılan temaslara dayalı olarak periyodik açıklanan "Beige Book" raporunda ABD ile Çin arasında devam eden ticaret savaşına belirgin bir şekilde yer verildi. Rapora göre bazı Fed bölgeleri ticaret geriliminin işletmeleri baskıladığını belirtti. 

Fed'in 17-18 Eylül tarihlerinde yapacağı politika toplantısından önce yayınlanan rapor, ABD'li işletmelerin yakında resesyon beklemediklerini ortaya koydu. Fed'in bu ayki toplantısında ekonomik yavaşlamaya karşı koymak için faizleri düşürmesi bekleniyor. 

Fed raporuna göre, "Gümrük vergileri ve ticaret politikası belirsizliği ile ilgili endişeler devam etse de, işletmelerin çoğunluğu yakın vadeli görünüm konusunda iyimser olmaya devam ediyor" dedi. 

Fed, istihdamdaki büyümenin son haftalarda "ılımlı" göründüğünü ve "önceki rapor dönemiyle aynı seviyede" olduğunu belirtti. 

Ancak Fed, imalat sektörünün bir önceki döneme göre hafif zayıf olduğunu belirtti. 

Raporda, ticaret politikasının yönündeki belirsizliğin yatırımı azaltacağı ihtimali de dahil olmak üzere işletmelerin gümrük vergilerine ilişkin endişeleri detaylı bir şekilde yer aldı.

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