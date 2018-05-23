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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
23.05.2018 - 22:22, Son Güncelleme:

FED'den tutanak sinyali: Haziranda faiz artışı bekleniyor

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FED'den tutanak sinyali: Haziranda faiz artışı bekleniyor

ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ait tutanaklar, Fed yetkililerinin haziran toplantısında faiz artırılmasını destekleyeceğine işaret etti.

Fed, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 1-2 Mayıs tarihlerinde düzenlenen son toplantısına ilişkin tutanaklarını yayınladı.

FOMC üyelerinin politika faizini yüzde 1,50 -1,75 aralığında sabit tutma kararı aldığı toplantının tutanaklarında, Amerikan ekonomisine ve para politikasına yönelik değerlendirmelere yer verildi.

Ülkede ekonomik faaliyetlerin ve iş gücü piyasasının güçlenmeye devam ettiği vurgulanan tutanaklarda, son enflasyon verilerinin yüzde 2 hedefine ulaşılacağına dair güven verdiği belirtildi. Tutanaklar, Fed yetkililerinin, güçlü ekonomik görünüm ışığında sıkılaştırmaya devam edilmesini desteklediğini ortaya koyarken, "Üyelerin çoğu, gelecek bilgilerin ekonomik görünümü genel olarak teyit etmesi durumunda, FOMC'nin yakında politika desteğinin azaltılması için bir adım daha atmasının muhtemelen uygun olacağını öngördü." ifadelerine yer verildi.

Bu ifadeler, FOMC'nin haziran ayında düzenlenecek toplantıda faiz artıracağına yönelik beklentileri güçlendirdi.

SÖZEL İFADELERDE DEĞİŞİME GİDİLMESİ ÖNERİSİ
Tutanaklara göre, FOMC üyeleri ABD devlet tahvillerine yönelik getiri eğrisindeki yataylaşmanın nedenlerini de tartıştı.

Faiz hadlerinin yükseleceğine yönelik beklentiler, Fed'in bilançosuna yönelik vade primleri üzerindeki aşağı yönlü baskı ve diğer merkez bankalarının varlık alım programlarının, getiri eğrisini yataylaştıran faktörler arasında yer aldığı belirtilen tutanaklarda, "Bazı üyeler, bu faktörlerin getiri eğrisini, gelecek ekonomik faaliyetler için daha az güvenilir bir gösterge haline getirebileceğini kaydetti." denildi.

Tutanaklarda, ayrıca FOMC üyelerinin ekonominin beklendiği gibi gitmesi halinde sözel yönlendirmede yapılacak değişiklik önerilerine değinildi.
Buna göre, sıkılaştırma politikasının devam etmesiyle faiz oranının uzun vadeli seviyesine yaklaşacağına işaret eden bazı üyeler, toplantıların ardından yayınlanan karar metinlerinde yer alan "para politikası genişlemeci kalmayı sürdürüyor" ve "faiz oranları bir süre daha uzun vadeli seviyelerinin altında seyretmeye devam edecek" ifadelerinin değiştirilmesini önerdi.

 

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