Fed'den faiz mesajı
Fed Kurulu, yarı yıl politika raporunda, ekonominin hedeflere yakın olmasından dolayı kademeli faiz artışına devam edileceğini işaret etti.
FED Kurulu, Kongre'ye sunduğu yarı yıl para politikası raporunda, kademeli faiz artışı taahhüdünü bir kez daha vurguladı ve para politikası kurallarından iş gücüne katılıma bir dizi konu başlığına yer verdi.
Cuma günü Kongre'ye sunulan raporda, "Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC), federal fon faiz oranı için hedef aralığında ilave artırımların, ekonomik faaliyette süregelen genişleme, güçlü iş gücü piyasası koşulları ve orta vadede komitenin simetrik yüzde 2 hedefine yakın enflasyon ile uyumlu olmasını bekliyor" denildi.
Fed, faizi çok yavaş artırma (çok yüksek enflasyon ve varlık balonlarına neden olabilir) ile çok hızlı arınarak ekonomiyi resesyona sokma riskleri arasında dengeyi sağlama çabası ile birlikte, gösterge faizi 2018 yılında şimdiye dek iki kez artırdı ve iki kez daha artırabileceğini işaret etti.
Gelecek hafta Kongre'de raporu sunacak olan Fed Başkanı Jerome Powell, Perşembe günü American Public Media'nın “Marketplace” programına verdiği mülakatta, ABD ekonomsinin "gerçekten iyi durumda" olduğunu söyledi, ancak yüksek ticaret tarifelerinin büyümeye risk oluşturabileceği uyarısında bulundu.
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