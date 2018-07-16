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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
DHA
16.07.2018 - 09:38, Son Güncelleme:

Fed'den faiz mesajı

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Fed'den faiz mesajı

Fed Kurulu, yarı yıl politika raporunda, ekonominin hedeflere yakın olmasından dolayı kademeli faiz artışına devam edileceğini işaret etti.

FED Kurulu, Kongre'ye sunduğu yarı yıl para politikası raporunda, kademeli faiz artışı taahhüdünü bir kez daha vurguladı ve para politikası kurallarından iş gücüne katılıma bir dizi konu başlığına yer verdi.

Cuma günü Kongre'ye sunulan raporda, "Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC), federal fon faiz oranı için hedef aralığında ilave artırımların, ekonomik faaliyette süregelen genişleme, güçlü iş gücü piyasası koşulları ve orta vadede komitenin simetrik yüzde 2 hedefine yakın enflasyon ile uyumlu olmasını bekliyor" denildi.

Fed, faizi çok yavaş artırma (çok yüksek enflasyon ve varlık balonlarına neden olabilir) ile çok hızlı arınarak ekonomiyi resesyona sokma riskleri arasında dengeyi sağlama çabası ile birlikte, gösterge faizi 2018 yılında şimdiye dek iki kez artırdı ve iki kez daha artırabileceğini işaret etti.

Gelecek hafta Kongre'de raporu sunacak olan Fed Başkanı Jerome Powell, Perşembe günü American Public Media'nın “Marketplace” programına verdiği mülakatta, ABD ekonomsinin "gerçekten iyi durumda" olduğunu söyledi, ancak yüksek ticaret tarifelerinin büyümeye risk oluşturabileceği uyarısında bulundu.

 

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