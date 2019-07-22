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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
22.07.2019 - 09:49, Son Güncelleme:

Fed'den faiz indirimi açıklaması

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Fed'den faiz indirimi açıklaması

Boston Fed (Merkez Bankası) Başkanı Eric Rosengren, ABD ekonomisinde "işlerin yolunda" olduğunu, bu nedenle, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) ay sonunda yapacağı Federal Açık Piyasa Komitesi (FMOC) toplantısında "faiz indirimi gerekmeyebileceği"ni söyledi.

CNBC’nin sorularını yanıtlayan Rosengren, ABD ekonomisinin başka ülkelerin yaptığı gibi büyümenin teşvik edilmesi için para politikasını gevşetmeye ihtiyacı olmadığını vurguladı ve ekledi:

"Eğer Japonya Merkez Bankası’nda ya da Avrupa Merkez Bankası’nda görev yapıyor olsaydım, bir faiz indirimini ciddi şekilde düşünmek akıllıca olurdu. Ancak, ABD ekonomisi o noktada değil. Ekonomi şu aşamada makul bir seviyede. Eğer ekonomi para politikasında bir gevşeme olmadan oldukça iyi iş çıkarıyor ise politikanın gevşetilmesini istemiyorum."

Rosengren ayrıca Fed’de, ABD Başkanı Donald Trump’ın faiz indirimi çağrıları yaptığı tweetlerini görüşmediklerinin altını çizdi ve faiz kararı verirken, piyasaların istekleri ya da hareketlerine değil, ekonomik verilere baktıklarını ekledi.

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