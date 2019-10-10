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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 10.10.2019 - 08:41, Son Güncelleme:

Fed tutanakları: Politika yapıcılarda fikir ayrılığı artıyor

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Fed tutanakları: Politika yapıcılarda fikir ayrılığı artıyor

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) Eylül toplantısında faiz indirimini birçok politika yapıcı destekse de, para politikasının gelecekteki gelişimine ilişkin fikir ayrılıkları artmaya devam ediyor.

Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) 17-18 Eylül tarihlerinde yaptığı toplantının tutanaklarına göre, Fed kısa vadeli para piyasalarındaki karışıklıktan sonra bilanço büyüklüğünün artırılıp artırılmayacağını değerlendirmek gerekeceğini kabul etti.

Fed politika yapıcıları 17-18 Eylül tarihlerindeki toplantıda 3’e karşı 7 oyla politika faizinin 25 baz indirilerek yüzde 1.75 - yüzde 2.0 aralığına düşürülmesine karar vermişlerdi. Fed tutanaklarında "Birçok katılımcı, federal fonların hedef aralığının 25 baz puan indirilmesinin uygun olacağını düşündü" denildi.

Ancak, toplantı ortak kanıyla sona erdi. Bütün üyeler genel olarak Trump yönetiminin, özellikle Çin ile tırmanan ticaret savaşları, yavaşlayan küresel büyüme ve Brexit gibi diğer gelişmelerle ilgili riskler nedeniyle daha fazla endişeli olurken, bu risklerin ABD ekonomisi için ne anlama geldiği konusunda farklı fikirler ortaya koydular.

Birçok politika yapıcı, Fed’in risklere karşı önlem almak için faizleri düşürmekte ihtiyatlı olacağını düşünürken, diğer politika yapıcılar ABD’nin mevcut ekonomik görünümünün faiz indirimini haklı göstermeyeceğini söyledi.

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