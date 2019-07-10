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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
10.07.2019 - 17:32, Son Güncelleme:

Fed/Powell: ABD ekonomik genişlemesine uygun olarak hareket edeceğiz

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Fed/Powell: ABD ekonomik genişlemesine uygun olarak hareket edeceğiz

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ABD Temsilciler Meclisi Mali Hizmetler Komisyonunda yaptığı konuşmada, Fed'in devam eden ekonomik büyümeyi destekleyecek adımlar atacağını söyledi.

Powell, ABD ekonomik görünümüne yönelik belirsizliklerin devam etmesiyle ABD'de iş yatırımlarının azaldığına dikkat çekerek, Fed'in mevcut ekonomik genişlemeyi korumak için uygun şekilde hareket edeceğini söyledi.

Yaptığı konuşmada, Bazı terslikler yeniden ortaya çıktı diyen Powell, ABD'ye yönelik yatırımların gözle görülür bir biçimde azaldığına dikkat çekerek ekonomik görünümün de gelişmediğini belirtti. Powell, mevcut ticaret savaşı ve küresel ekonomik büyümedeki yavaşlamanın ABD ekonomik görünümünde de etkili olmasının ardından yasa yapıcıların ekonomik görünümde bir gelişme görmemesiyle, Fedin Temmuzda faiz indirime gidebileceğine işaret etti. Powell, şu değerlendirmeyi yaptı:

İkinci çeyrekte görülen büyümenin hafiflediği görülüyor. İşletme sabit yatırımındaki azalma ticari gerilimler ve küresel ekonomideki yavaş büyümeyi yansıtıyor olabilir.

Birçok Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyeleri daha uyumlu bir para politikası oluşturulma ihtimalinin güçlendiğini düşünüyor. Bu sebeple elde edilen veriler ve diğer gelişmelere paralel olarak ticari gerilimlere yönelik belirsizlikler ve küresel ekonomik büyüme endişeleri, ABD ekonomik görünümünü olumsuz etkilemeye devam ediyor.

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