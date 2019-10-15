Fed / Kashkari: Wall Street’in yakınmalarından bıktım
Minneapolis Merkez Bankası (Fed) Başkanı Neel Kashkari, Wall Street bankerlerinin "böbürlenme ve akılsızlıklar"ından bıktığını söyledi.
Minneapolis Merkez Bankası (Fed) Başkanı Neel Kashkari, Axios ile söyleşisinde, bankacıların Fed’in (ABD Merkez Bankası), gecelik borçlanmalara bağlı olarak, ABD Başkanı Donald Trump’ın baskısı altında bulunduğunu söyledi ve ekledi:
"AÇIKÇASI, PİYASANIN BU TÜR GÖRÜŞLERİNE TAHAMMÜLÜMÜ TAMAMEN YİTİRDİM"
Bu tür yakınmaların, kredilerini zamanında planlama konusunda gönülsüz olan bankalardan geldiğini anlatan Kashkari, bu bankaların sonra da repo faizleri için de Fed’i suçladıklarını söyledi. Tüm bankaların Fed’in gecelik acil durum kaynaklarını kullanabileceklerini de anımsatan Kashkari, ancak, repütasyonlarına zarar gelecek çekincesiyle bu olanağı kullanmaktan kaçındıklarını vurguladı ve şöyle devam etti:
"Bunu yapmıyorlar, çünkü bunun kendilerini zayıf göstereceğini düşünüyorlar. Bunu kullanmak istemiyorlar ve sonra da New York Fed’in kendilerini yeni bir kaynakla rahatlatmak için koşturmasını bekliyorlar. Bankaların, kendi likidite ihtiyaçlarını kendilerinin planlamaları beklenir. Onlar bunu yeterince yapmıyorlar. Ve şimdi yakınıyorlar, çünkü plan yapmayı beceremediler."
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