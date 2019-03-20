Fed faiz kararını açıkladı
ABD Merkez Bankası Fed kritik faiz kararını duyurdu. Fed faizi değiştirmeyerek yüzde 2.25-2.50 aralığında bıraktı.
ABD Merkez Bankası Fed politika faiz oranını değiştirmedi.
Fed'den yapılan açıklamada, politika faiz oranının değiştirilmeyerek yüzde 2,25 - yüzde 2,50 aralığında tutulduğu bildirildi.
Faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtilen açıklamada, daha önce bu yıl içerisinde iki faiz artışı öngören bankanın bu yıl için faiz artışı beklentisinin olmadığı vurgulandı.
Açıklamada, Fed’in 2020 yılında ise bir faiz artırımı öngördüğü kaydedildi.
ABD ekonomisi için uzun vadeli büyüme beklentisinin yüzde 1,9 seviyesinde bırakıldığı ifade edilen açıklamada, Fed fonlama oranına ilişkin medyan beklentisinin 2019 için yüzde 2,4, 2020 ile 2021 için yüzde 2,6 olduğu vurgulandı.
Açıklamada, bu yıl için işsizlik oranı beklentisinin yüzde 3,7, 2020 yılı için yüzde 3,8, 2021 yılı için ise yüzde 3,9 olduğu kaydedilirken, bilanço küçültülmesinin de eylül ayında sona ermesinin öngörüldüğünün altı çizildi.
TRUMP GÖREVE GELDİĞİNDEN BERİ 6 KEZ ARTIRILDI
Bugün gerçekleşen faiz artırım açıklamasıyla yıl içinde faizleri 4. kez artırmış olan Fed, ilk faiz artışını 21 Mart tarihinde Fed Başkanı Jerome Powell’ın ilk açıklamalarıyla yapmıştı. Bu açıklamada Fed politika faizini 25 baz puan artışla 1,50-1,75 aralığına yükselttiğini duyurmuştu.
Fed, 1 Ağustos'tan önceki para politikası toplantısını 13 Haziran tarihinde gerçekleştirmiş, 25 baz puanlık faiz artırımına giderek federal fonlama oranını yüzde 1.75 – 2.00 seviyesine yükseltmişti.
Birinci faiz artırımı ise 26 Eylül tarihinde 25 baz puan ile yapılmıştı. Böylelikle politika faizi yüzde 2.00-2.25 aralığına çıkarılmıştı. 2018 yılında böylelikle 16 Fed üyesinin 12’sinin beklediği gibi 4 faiz artırımı gerçekleşmiş oldu.
Fed 2015 Aralık’ta sıkılaştırma döngüsüne girmiş bu noktada önlemler almaya başlamıştı. Sıkılaştırma döngüsüne girdiğinden beri Fed, 9. kez faiz artırımı yapmış oldu. Aynı zamanda Fed ABD Başkanı Trump, Ocak 2017’de göreve geldiğinden beri 6 kez faiz artırdı.
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