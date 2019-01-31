Fed faiz kararı altın fiyatlarını nasıl etkiledi? Gram ve çeyrek altın bugün ne kadar?
ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını 30 Ocak Çarşamba günü açıkladı. Buna göre federal fonlama faizi 2.25 – 2.50 aralığında kaldı. Fed'in faiz kararı öncesinde değerlendirmede bulunan analistler, Başkan Jerome Powell'ın yapacağı açıklamaların altının fiyatı üzerinde etkili olacağını vurgulamış, enflasyon verilerinin de takip edileceğini bildirmişti. Peki, altın fiyatları FED kararı sonrası ne kadar oldu?
Fed faiz kararı en çok araştırılan konulardan biri de altın fiyatları oldu. Altın fiyatları gündemdeki küresel ve yerel gelişmelere göre şekilleniyor. Peki, tüm dünyanın gözlerini çevirdiği Fed faiz kararı altın fiyatlarını nasıl etkiledi? İşte, altın piyasasında son durum…
221,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 221,84 liradan, bin 475 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 497 liradan, 202,78 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 202,91 liradan, 709,28 liradan alınan Yarım Ziynet 727,55 liradan ve 355 liradan alınan Çeyrek Ziynet 363 liradan satılıyor.
ALTIN FİYATLARI DÜN NE KADARDI?
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 222,80 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 222,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 222,80 liradan, bin 467 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 488 liradan, 203 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 207 liradan, bin 434 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 454 liradan, 717 liradan alınan Yarım Ziynet 727 liradan ve 359 liradan alınan Çeyrek Ziynet 364 liradan satıldı.
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