Fed ekonomide büyüme öngörüyor

ABD'de şirket sahipleri ABD'nin dış ticaret politikasının yarattığı belirsizliklerden olumsuz etkilendiklerini beyan ederken, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri faizlerin şu anki seviyesinin ekonomideki büyümeyi ve enflasyondaki artışı sağlayacağına inandıklarını belirttiler.



Hem şirketler hem de ekonomi üzerinde baskı yaratan Çin ile ticaret geriliminin bir kısmını giderecek olan anlaşmanın töreninde konuşan ABD Başkanı Donald Trump ise Fed'e yönelik eleştirilerini tekrar dile getirdi.



Trump, dünkü konuşmasında Fed'den kaynaklandığını düşündüğü sorunları giderecek yeni bir merkez bankası başkanına hitap ediyor gibiydi.



Trump, Fed başkanlığına Jerome Powell'ı atamadan önce başkanlık görevini istediğini gizlemeyen eski Fed politika yapıcısı Kevin Warsh'a hitaben, "İşimi yürütürken bana biraz yardımın olabilirdi... Bu görevi istiyorduysan neden biraz daha ısrar etmedin ki?" dedi. Trump, Powell'ı Fed başkanlığına atadığı için pişman olduğunu daha önceleri belirtmişti.



Trump, ayrıca bir ay aradan sonra tekrar Fed'den şikayet etti. Avrupa'nın zayıf ekonomisini ayağa kaldırmak için ekside tuttuğu faiz oranlarına atıfta bulunan Trump, "Dünyanın bir numaralı ekonomisine sahibiz ancak paraya para ödemek zorunda kalıyoruz. Faizi Fed belirliyor ve faizler yüksek. Dolar çok yüksek (değerli)" dedi.



Trump'ın Çin'e ve diğer ülkelere karşı başlattığı ticaret savaşının kızışması ve Avrupa ekonomisin yavaşlamasıyla, Fed geçen yıl art arda üç defa faiz indirimine giderek politika faizi %1.5-%1.75 arasına çekti. Faizlerin bir süre daha bu seviyede kalması bekleniyor.



Fed yetkilileri ise faizlerin yüksek olduğu gibi bir görüşe sahip değiller.



Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, düşük faizlerin risk iştahını artırabileceğini söylerek, "Enflasyonda büyük bir değişim olmadığı sürece faiz oranları iyi bir seviyede" dedi.

Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan, eksi faiz oranlarının ekonomiyi hızlandıracağı tezine yönelik şüphelerini dile getirdi. ABD ekonomisinin bu yıl yaklaşık %2 büyümesini beklediğini söyleyen Kaplan'a göre bu büyüme oranı geçen yıldan düşük olsa da işsizlik oranını düşürmeye yeterli.



San Francisco Fed Başkanı Mary Daly ise, "Beklentilerim enflasyonun kademeli olarak hedeflenen seviyeye gelerek 2021'de sürdürülebilir %2 oranına ulaşacağı yönünde" açıklamasında bulundu.



Ülkedeki 12 Fed bölgesinde şirketlerle yapılan temaslara dayalı olarak düzenli yayımlanan "Beige Book" raporu, ABD ekonomisi ılımlı hızda büyümüş olsada ABD'nin ticaret politikasına ilişkin belirsizliğin şirketlere zarar vermeye devam ettiğini gösterdi.



Fed'in raporunda, "Çoğu bölgede, gümrük vergileri ve ticaret belirsizlikleri şirketleri baskılamaya devam etti" ifadesi yer aldı.