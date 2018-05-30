Fed Bej Kitap raporunu yayınladı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriFed Bej Kitap raporunu yayınladı
GeriEkonomi Fed Bej Kitap raporunu yayınladı
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
WASHINGTON (AA)
30.05.2018 - 22:12, Son Güncelleme:

Fed Bej Kitap raporunu yayınladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fed Bej Kitap raporunu yayınladı

ABD Merkez Bankası (Fed) ülke ekonomisinin sanayi sektörünün "vites artırması" sayesinde ılımlı büyümeyi sürdürdüğüne işaret etti.

Fed, Amerikan iş dünyasının nabzını tutan "Bej Kitap" raporunun Mayıs 2018 sayısını yayımladı. 

Bankanın 12 şubesinden gelen analizlerle hazırlanan rapora göre, ülke ekonomisi nisan ve mayıs aylarında ılımlı hızda büyümeye devam etti. 

Büyümenin yapısında bazı değişimler yaşandığı vurgulanan raporda, "ABD'de ekonomik faaliyetler nisan ve mayıs aylarında büyümenin yapısında yaşanan bazı değişikliklerle birlikte ılımlı genişledi. Sanayi, bölgelerin yarısından fazlasının faaliyetlerde yaşanan hızlanmaya yönelik raporlarıyla vites artırdı. Bölgelerin üçte biri sanayi faaliyetlerindeki artışı "güçlü" olarak nitelendirdi" değerlendirmesine yer verildi. 

Bu arada, son yıllarda büyümeye en fazla katkı sağlayan tüketici harcamalarında bahar döneminde bir miktar zayıflama gözlemlendiği rapora yansıdı. 

Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın hayata geçirdiği ticaret bariyerlerinden kaynaklanan belirsizliğin iş dünyasında endişe yaratmaya devam ettiği kaydedildi.

ÜCRET BASKISI SINIRLI ANCAK FİYATLAR ARTTI
Fed Bej Kitap raporuyla, iş gücü piyasasındaki sıkılaşma nedeniyle bazı iş kollarında kalifiye eleman bulma zorluğunun arttığını da ortaya koydu. 

Bazı bölgelerdeki iş yerlerinin bu nedenle ücretleri artırmaya başladığına işaret edilen raporda, buna karşın ücret baskısının ülke genelinde sınırlı kalmayı sürdürdüğü ifade edildi. 

Öte yandan, ürünlere yönelik fiyatların birçok bölgede ılımlı artış kaydettiği belirtilen raporda, özellikle çelik, alimünyum, petrol, kereste ve çimento gibi emtiaların değer kazandığına dikkat çekildi. 

Bej Kitap'taki analizler, Fed'in para politikalarını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) tarafından kullanılıyor. Fed'in bu yılın geri kalanındaki 5 FOMC toplantısı 12-13 Haziran, 31 Temmuz-1 Ağustos, 25-26 Eylül, 7-8 Kasım ve 18-19 Aralık tarihlerinde yapılacak.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
SPONSORLU

Sorunsuz bir çatı yapımı uzmanlık ister! Güvenli bir çatı için 7 öneri

Fed Bej Kitap raporunu yayınladı

Putin'den kritik Türkiye açıklaması: Bunu teyit ettik

FETÖ'den yargılanan ünlü kuruyemişçiyle ilgili flaş karar