Fed Başkanı Powell'ın zor sınavı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriFed Başkanı Powell'ın zor sınavı
GeriEkonomi Fed Başkanı Powell'ın zor sınavı
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
17.07.2018 - 09:25, Son Güncelleme:

Fed Başkanı Powell'ın zor sınavı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fed Başkanı Powell'ın zor sınavı

Fed Başkanı Powell bugün ABD Senato Bankacılık Komitesi'nde konuşacak.

 

FED Başkanlığı koltuğuna şubat ayında oturan Powell, ticaret geriliminin ve genişlemeci mali politikanın ekonomik görünümü flulaştırdığı bir ortamda bugün ABD Senato Bankacılık Komitesi'nde konuşacak.

Bazı uzmanlar 1.5 trilyon dolarlık vergi indirimlerinin yanısıra bütçe harcamalarının 300 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği ABD ekonomisinde aşırı ısınmanın önüne geçmek adına faizlerin yeterince hızlı bir şekilde artırılması gerektiğini savunuyor.

Fed yetkililerinin geçtiğimiz ay güncelledikleri noktasal tahminlere göre faizler, yüzde 2.9 olarak hesaplanan nötr faizin hafif üzerine çıkarılacak. Fed yetkililerin medyan tahminleri, faizlerin 2019 sonunda yüzde 3.1'e, 2020 sonunda ise yüzde 3.4'e geleceğini gösteriyor. Ancak artan ticaret gerilimi, politika yapıcılarının karşı karşıya olduğu belirsizliğe ekleniyor.

Financial Times yazarlarından Gavyn Davies, “Ticaret savaşları Fed’i daha az şahin yapabilir” başlıklı köşeyazısında yükselen ticaret savaşları nedeniyle ABD Merkez Bankasının faiz artışında daha güvercin tutum sergileyebileceğini savundu.

ABD’de yükselen enflasyon ve düşük büyümenin izlenecek para politikası için yeni sorunlar doğurabileceğinin altını çizen Davies, “Gelinen noktada önemli çapraz akımlar var. Bu yüzden Fed'in çok dikkatli bir şekilde hareket etmesi kuvvetle muhtemel” diye yazdı.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Fed Başkanı Powell'ın zor sınavı

Bank of America net kârını yüzde 33 arttırdı

Netflix'in abone sayısı 130 milyonu aştı

Londra borsa tarihinde bir ilk