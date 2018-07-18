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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
AA
18.07.2018 - 09:02, Son Güncelleme:

Fed Başkanı Powell'dan faiz açıklaması

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Fed Başkanı Powell'dan faiz açıklaması

Fed Başkanı Jerome Powell ABD Kongresi'ne yaptığı sunumda "Kademeli faiz artışlarını sürdürmek şu an için en iyi yöntem" dedi.

FED Başkanı Jerome Powell ABD Kongresi'ndeki sunumunda kademeli faiz artışının şu an için en iyi yol olduğunu söyledi.

Powell açıklamasında "istihdam piyasası güçlüyken, enflasyon hedefe yaklaşırken ve görünüme ilişkin riskler dengeliyken FOMC, şu an kademeli faiz artışlarını sürdürmenin en iyi yol olacağına inanıyoruz" ifadesini kullandı.

Powell işsizlik oranın daha da düşmesini beklediklerini, Fed'in enflasyonu yüzde 2'ye yakın tutmak için de mücadele edeceğini belirterek "Enflasyonu yüzde 2'ye yakın tutma hedefiyle yakından izlemeye devam edeceğiz." dedi.

Powell devam eden ticaret savaşlarının ve Trump'ın vergi indirimlerinin etkilerinin temel belirsizlikler olduğunu savundu.

ABD ekonomisinin sağlam hızda büyüdüğünü belirten Powell ücretlerin de geçen yıla kıyasla daha hızlı arttığını belirtti.

Bazı faktörlerin de pozitif görünüme katkıda bulunduğunu kaydeden Powell "Finansal koşullar büyüme için olumlu, bankacılık sistemi kriz öncesinden çok dah güçlü,, mali politika destekleyici" ifadelerini kullandı. Başkan, küresel ekonomide görünümün de dünyanın bazı bölgelerindeki belirsizliklere rağmen güçlü kaldığını vurguladı.

Fed Başkanı ayrıca, açık ticaret politikalarının büyümeyi destekleyeceğini ve korumacı politikaların kötü sonıçlar doğurabileceğini ifade etti. Öte yandan Powell, ticaret anlaşmazlıklarının sonucunu ön görmenin zor olduğunu vurgulayarak, "ticaret endişeleri ücret artışını baltalayabilir" dedi.

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