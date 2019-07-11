Fed Başkanı Powell: Libra mücadele etmesi zorlu riskler oluşturuyor
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell Facebookun kripto para birimi Libranın tamamen mücadele etmesi zorlu riskler oluşturabileceğini söyledi.
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Çarşamba günü yaptığı açıklamada Facebookun dünya genelinde birçok denetleyici ve diğer yetkililerle görüştüğünü belirtti. Fedin de söz konusu kurumlar arasında olduğuna dikkat çeken Powell, Fedin finansal endüstride yenilikleri desteklemesine rağmen söz konusu yeniliklerin güvenli bir ortamda tanıtılması gerektiğini söyledi. Powell, Libranın birçok endişe oluşturduğunu öne sürdü.
Söz konusu riskler arasında kara para aklama, kişisel gizlilik ihlalleri ve sistemin büyük kitlelerce kullanılması durumunda finansal istikrarsızlık yer aldığını belirten Powell, bu durumun etraflıca incelenmesi gerektiğini ve uygulama konusunda acele edilmemesi gerektiğini vurguladı.
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