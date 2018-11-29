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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
İHA-AA
29.11.2018 - 00:29, Son Güncelleme:

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

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Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın “Kendisinden birazcık bile memnun değilim” dediği Fed Başkanı Jerome Powell, faiz oranlarını yükseltmeye devam edeceğini açıkladı. Açıklamanın ardından doların değeri düştü.

ABD Federal Rezerv Bankası Başkanı Jerome Powell, ABD Başkanı Donald Trump tarafından yapılan eleştirilerin ardından faiz oranlarını yükseltme politikasını izlemeye devam edeceğini açıkladı. New York'ta katıldığı bir konferansta konuşan Powell, “Faiz oranları hala tarihsel standartlara göre düşük" dedi. Powell, kademeli faiz artışlarının etkisinin belirsiz olduğunu ve bunları görmek için bir yıl ya da daha uzun bir süre beklenmesi gerekebileceğinin altını çizdi.

“ÜLKE EKONOMİSİ BÜYÜME YÖNÜNDE”

New York Ekonomi Kulübü’nde yaptığı konuşmada Powell, “Ben ve Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), ülke ekonomisine dair tahminleri sürekli güçlü büyüme yönünde. Finansal zayıflıklar ise ılımlı bir seviyede. Finansal istikrar, para politikası için artık daha fazla vazgeçilmez durumda. Çok hızlı gitmek riskli” değerlendirmesinde bulundu.

Powel sözlerini, “Her zaman olduğu gibi, para politikası kararlarımız ekonomiyi yolunda tutacak şekilde tasarlanacak” şeklinde tamamladı.
Federal Rezerv Bankası, bu yıl faiz oranlarında üç kez artışa gitti. Powell’ın bu açıklamasından sonra Aralık ayında faiz oranlarının tekrar yükselmesi bekleniyor.
Fed Başkanı Powell’ın yaptığı konuşmasının ardından Dow Jones endeksi neredeyse 500 puan yükseldi. Gün ortasında piyasalar, faiz oranlarında bir artış olursa, çok hafif olacağını söyleyen Powell'ın mesajına anında cevap verdi.

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

NEW YORK BORSASI POWELL'LA SERT YÜKSELDİ

New York borsası, hafta ortasında ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarıyla sert yükseldi.

Kapanışta, Dow Jones Endeksi yüzde 2,5 artışla 25.366,43 puana çıkarak son sekiz ayın en büyük günlük kazancını kaydetti. S&P 500 Endeksi yüzde 2,30 kazançla 2.743,78 puana ve Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 2,95 yükselişle 7.291,59 puana çıktı.
Endekslerin yönü üzerinde Fed Başkanı Jerome Powell'ın mevcut politika faizi oranlarının nötr seviyelerin biraz altında olduğunu belirterek, bankanın faiz artırımlarına gelecek yıl ara verebileceği sinyalini vermesi etkili oldu.

Öte yandan, ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkenin Gayri Safi Yurtiçi Hasılası (GSYH) üçüncü çeyrekte yüzde 3,5 arttı.

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