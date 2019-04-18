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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
18.04.2019 - 09:06, Son Güncelleme:

Fed: ABD’de istihdam piyasası sıkı, ekonomi büyüyor

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Fed: ABD’de istihdam piyasası sıkı, ekonomi büyüyor

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) dün açıklanan Bej Kitabı’nda (Beige Book), ABD’de istihdam piyasasının sıkı kalmaya devam ettiği, buna karşılık ekonomide ılımlı büyümenin de sürdüğü belirtildi.

ABD’deki 12 Fed bölgesinde şirketlerle yapılan temaslara dayalı olarak periyodik olarak açıklanan Bej Kitap raporu, Fed’de ekonomik faaliyetin Mart ve Nisan ayı başında ılımlı bir hızda büyüdüğünü ortaya koyarken, bazı bölgelerden "ekonomik büyümenin güçlendiği" bilgisi geldi.

Fed raporunda, bir önceki Bej kitap raporundan bu yana fiyatların ılımlı artış kaydettiği belirtilirken; gümrük vergileri, nakliye ücretleri ve artan ücretleri kilit faktörler olarak gösterildi.

Fed raporunda, tüketici harcamalarının karışık olduğu, ancak hem genel perakendeciler hem de otomobil satıcıları için satışların durgun olduğu vurgulandı. Rapora göre, hem vasıflı, hem de vasıfsız işçiler için çoğu bölgede ücretlerin ılımlı bir şekilde arttı.

Raporun hazırlanmasında görüşülen birçok işletme, imalat ve inşaat sektörleri başta olmak üzere, ama aynı zamanda teknik ve profesyonel rollerde de vasıflı işçi sıkıntısından da söz etti.

Rapora göre şirketler, sıkı istihdam piyasasına, ikramiye ve sosyal yardım paketlerini artırarak, ücretleri ılımlı şekilde artırarak karşılık verdiler.

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