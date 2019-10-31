FCA ve PSA ortaklık görüşmesinde ilerleme sağlandı
Fiat Chrysler Yönetim Kurulu, Peugeot ile birleşme görüşmelerinde ilerlenmesini onayladı
Peugeot (PSA) Yönetim Kurulu'nun ardından Fiat Chrysler Yönetim Kurulu da iki şirketin birleşmesine ilişkin görüşmelerin devam etmesine ilişkin onay verdi.
Her iki şirket de birleşme görüşmeleri konusunda açıklamada bulunmadılar.
Peugeot ile Fiat Chrysler'in birleşmeleri 50 milyar dolar büyüklüğünde bir otomotiv devi ortaya çıkaracak.
Fiat Chrysler'in Peugeot ile birleşmesidaha modern ve esnek araç mimarisine erişme imkanı sağlayacak.
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