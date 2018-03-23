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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
AA
23.03.2018 - 10:37, Son Güncelleme:

Fazla mesai için ilginç çözüm

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Fazla mesai için ilginç çözüm

Güney Kore'de, kamu görevlilerinin fazla mesai yapmalarını önlemek için ilginç bir karar alındı. Sadece başkent Seul'da yürürlüğe girecek yeni uygulamayla, kamu görevlilerinin fazla mesai yapmalarını önlemek için çalışanların bilgisayarları cuma günü akşam saatlerinde kapatılacak.

Uygulamaya göre, 30 Mart Cuma günü kamu çalışanlarının bilgisayarları yerel saatle 20.00'de kapatılacak. Nisan ayının ikinci ve dördüncü haftalarındaki cuma günlerinde çalışanlar 19.30'da bilgisayarlarını kapatacak.

Mayıs ayından itibaren ise her cuma günü kamu görevlileri, 19.00'da bilgisayarlarını kapatarak iş yerinden ayrılacak.

Seul yönetimi, istisnalar hariç tüm kamu çalışanlarının uymasının zorunlu olduğu bu uygulamayla memurlardaki fazla çalışma kültürünün önüne geçilmeye çalışıldığını açıkladı. Yeni düzenlemeye rağmen, kamu çalışanlarının yüzde 67,1'i, kendilerinin bu uygulamadan muaf tutulmasını istiyor.

Güney Kore, dünyada en fazla çalışma saatinin olduğu ülkelerin başında geliyor. Kamu görevlileri yıllık ortalama 2 bin 739 saat çalışıyor. Bu süre, gelişmiş ülkelerdeki ortalama mesai süresinden bin saat daha fazla.

Güney Kore Meclisi, bu ay başında çıkardığı yasa ile haftalık çalışma saatini 68'den 52'ye düşürmüştü.

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