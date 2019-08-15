Fay hattının çökmesiyle oluştu! Görenleri büyülüyor...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriFay hattının çökmesiyle oluştu! Görenleri büyülüyor...
GeriEkonomi Fay hattının çökmesiyle oluştu! Görenleri büyülüyor...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
İHA
15.08.2019 - 10:11, Son Güncelleme:

Fay hattının çökmesiyle oluştu! Görenleri büyülüyor...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fay hattının çökmesiyle oluştu! Görenleri büyülüyor...

Uludağ'ın zirvesinden akan 82 metre uzunluğundaki Küreklidere, 15 metreden akan Aras şelalesi ve fay hattının çökmesiyle oluşan Suuçtu Şelalesi drone ile görüntülendi. Eriyen kar sularıyla muhteşem güzellikteki Küreklidere, Aras, Softaboğan, Saitabat ve Mustafakemalpaşa'daki Suuçtu şelaleleri izleyenleri büyülüyor.

Bursa'da muhteşem güzellikteki şelaleleri gökyüzünden görüntülendi. Uludağ'dan akan 82 metre uzunluğundaki Küreklidere, kampçıların gözdesi Uludağ'daki Softaboğan, 15 metrelik Aras, Saitabat ve Mustafakemalpaşa'daki Suuçtu şelaleleri, eriyen kar suları ile ziyaretçilerini büyülüyor. Bu şelalelerin bazılarına çok kolay imkanlarla ulaşılırken, bazıları ise uzun ve yorucu yolculuk gerektiriyor
Uludağ'ın doğu yamacındaki Küreklidere şelalesi, Kestel ve Yıldırım ilçeleri arasında yer alıyor.

Fay hattının çökmesiyle oluştu Görenleri büyülüyor...
Uludağ'da volfram madeninin doğusundan akmaya başlayan Küreklidere 82 metre uzunluğundaki görüntüsüyle izleyenleri masal dünyasına götürüyor. 1850 metre yükseklikte muhteşem yeşillikler arasında eriyen kar sularıyla coşan Küreklidere havadan görüntülendi.
Fay hattının çökmesiyle oluştu Görenleri büyülüyor...
Uludağ'ın güney yamacında yer alan ve Küçük Zirve'den akan Aras ise ulaşımı en zor şelalelerden birisi. Osmangazi ilçesine bağlı Soğukpınar köyündeki Ketenli yaylasından başlayıp ormanın içinden devam eden bir yürüyüşle ulaşılan Aras şelalesi, bir kayanın iki gözünden akarak Bursa'nın barajlarını besliyor. Ağustos ayı olmasına rağmen Aras şelalesnde kar yığınlarını görmek mümkün.
Fay hattının çökmesiyle oluştu Görenleri büyülüyor...
Aras şelalesinin buz gibi suyu ise en kaliteli memba sularını geride bırakıyor. Doğancı ve Nilüfer barajlarını besleyen Aras şelalesi trekking ve dağcıların en çok tercih ettiği alanlardan birisi. Teamsahlar Trekking Grubundan Zafer Peker, Aras şelalesinin Marmara'nın en yüksek noktalarından birisinde olduğunu ifade ederek, "Eriyen kar suları buradan akıp Bursa'ya iniyor. Kışın kar kaplı oluyor. Uludağ'dan düşen karlar burayı kaplıyor.
Fay hattının çökmesiyle oluştu Görenleri büyülüyor...
İlkbahar yaz aylarında eridikçe bu sular gürleşerek barajları dolduruyor. Bursa'nın su ihtiyacını bu şelaleler karşılıyor. Bir çok yürüyüş parkı var. Doğa ve kış turizminin önemli merkezlerinden olduğu için bir çok dağcılık ve yürüyüş ekipleri burayı kullanıyor. Buraya gelmek zor. Soğukpınar Ketenli yaylasından 9 kilometre kadar mesafe var. Çok dik rampadan çıkarak Uludağ'ın küçük zirvesinin hemen altına ulaşılabiliyor" diye konuştu.
Fay hattının çökmesiyle oluştu Görenleri büyülüyor...
Yine Uludağ'dan beslenip özellikle yerli yabancı turistlerin uğrak mekanı olan Saitabat şelalesi de her gün binlerce ziyaretçisini ağırlıyor. Arap turistler burada bol bol hatıra fotoğrafı çektiriyor.

FAY HATTININ ÇÖKMESİYLE OLUŞTU, TURİSTLERİN EN UĞRAK YERİ

Mustafakemalpaşa ilçesindeki Suuçtu şelalesi ise 38 metre yükseklikten dökülerek yumuşak uğultusu ile ziyaretçilerinin adeta bütün yorgunluğunu alıyor.

Fay hattının çökmesiyle oluştu Görenleri büyülüyor...
Mustafakemalpaşa Belediyesi ve Milli Parklar'ın desteğiyle çevre düzenlemesi yapılan Suuçtu şelalesi ve tabiat parkı muhteşem güzelliğiyle izleyenleri büyülüyor. Fay hattının çökmesiyle oluşan ve 38 metreden dökülen şelale yaz mevsiminde bile buz gibi suyu ile Arap turistlerin en fazla ziyaret ettiği mekanların başında geliyor. Mustafakemalpaşa ilçesine 17 kilometre uzaklıktaki Suuçtu şelalesini her gün binlerce turist ziyaret ediyor. Özellikle yaz mevsiminde Suudi Arabistan, Dubai, Kuveyt, Katar ve Körfez ülkelerinden gelenler Suuçtu'daki doğal güzelliğe hayran kalıyorlar. Arap turistler hem selfie çekiyor, hem de burada buz gibi dağ suyundan içerek serinliyorlar.
Fay hattının çökmesiyle oluştu Görenleri büyülüyor...
SOFTABOĞAN KAMPÇILARIN GÖZDESİ

Uludağ'ın çam ağaçlarıyla bezeli Çobankaya'nın yanı başındaki Softaboğan şelalesi de kampçıların ve Uludağ'a turistik maksatlı çıkanların gözdesi olmuş durumda. Bakacak'ın güneydoğusundaki Dombay çukuru vadisinde kalan Softaboğan şelalesi yüksekten akmamasına rağmen kuzeye akan Kırkpınar derenin oluşturduğu birçok şelalenin en ünlüsüdür. Çobankaya kamp alanı karşısındaki Sultan Selim senâberliği (çamlığı) olarak da bilinen bölgenin kuzeyinde kalan şelaleye akan derede çok sayıda doğal havuz bulunuyor. 

Fay hattının çökmesiyle oluştu Görenleri büyülüyor...
Softaboğan şelalesi parkurunun girişi, Çobankaya kamp alanından asfalt yola çıkıp sola, Bakacak istikametine doğru yüründüğünde yaklaşık 500 metre mesafede Orman müdahale araçlarının kullandığı toprak yol olarak kullanılıyor. Bodur ardıçlar arasından alçalarak çam ormanına doğru ilerleyen patika 850 metre sonra Kırkpınar dereye iniyor. Patikanın sağındaki çeşmenin bulunduğu noktadan kuzeye uzanan geniş alan ise Sultan Selim senâberliği olarak biliniyor. Derenin her iki yakasında da bulunan patikalar takip edildiğinde yaklaşık 1.5 kilometre sonra Softaboğan şelalesine varılıyor.
Fay hattının çökmesiyle oluştu Görenleri büyülüyor...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Şaşırtan istatistik! O şehirde 1000 kişiden 16'sı ev aldı
Son dakika... TÜİK işsizlik verisini açıkladı
En eski yerleşim yerlerinden... Dünyanın dört bir yanından onun için geliyorlar!
Resmi Gazete'de yayımlandı! İstanbul Havalimanı için önemli karar