Faturasını ödeyenin elektriği kesilmeyecek
LİMAK Enerji Uludağ faturalarını düzenli olarak ödeyen aboneleri için elektrik kesmeme hamlesi başlattı.
Limak Enerji Uludağ Elektrik Perakende Genel Müdürü Erman Aytaç, müşterilerini geçmiş ödeme alışkanlıklarına göre A’dan E’ye kadar bir sıralamaya tabi tuttuklarını belirterek, A, B ve C grubu müşterileri için elektriklerini kesmeden tahsilat yoluna gittiklerini söyledi. Aytaç, “Bu müşterilerimize SMS veya çağrı merkezimiz yolu ile ulaşarak, hatırlatmalar gerçekleştiriyoruz. Böylece elektrik kesme gibi müşteri açısından can sıkıcı bir sürece, girmemiş oluyoruz. Bu uygulamayla elektrik kesme sayılarımızda yüzde 48 oranında bir azalma görülüyor” dedi. Aytaç’ın verdiği bilgiye göre A grubundaki aboneler son 12 ayda faturasını ödemeyi hiç aksatmayanlar, B grubu aboneler de faturaları hiç kesme aşamasına gelmeyen aboneler. C grubu fatura ödemeyi aksatan ancak elektrik kesintisi biri geçmeyenlerden oluşuyor.
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