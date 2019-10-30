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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
30.10.2019 - 20:52, Son Güncelleme:

Faturası ağır... Tam 70 milyar sterlin!

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Faturası ağır... Tam 70 milyar sterlin!

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasının, ülke ekonomisine 70 milyar sterline mal olabileceği belirtildi.

Merkezi Londra'da bulunan Ulusal Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (NIESR) tarafından konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, İngiltere'nin mevcut şartlarda AB'den ayrılması halinde İngiliz ekonomisinin Gayri Safi Yurtiçi Hasılası'nın (GSYH) 2029'da yaklaşık yüzde 3,5 düşebileceği ve çıkışın İngiliz ekonomisine 70 milyar sterline mal olabileceği kaydedildi.

"İngiltere'nin ekonomik görünümü, dikkate değer ekonomik ve politik belirsizlikler tarafından gölgelenmiş durumda. Ekonomik görünüm kritik şekilde İngiltere'nin AB'den ayrılmasının ardından kurulacak ticaret ilişkilerine bağlı olacak." ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, yavaşlayan küresel talebin yerel ekonomik belirsizlikleri artırdığı ortaya konuldu.

Açıklamada, ayrıca İngiltere'nin 2019 ve 2020 yıllarının sonunda yüzde 1,5 büyüyebileceği tahmini paylaşıldı.

ERKEN SEÇİM TARİHİ DÜN BELLİ OLDU

Dün İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası 12 Aralık'ta erken genel seçim kararı almış, AB ise İngiltere'nin talebi üzerine Brexit'in 31 Ocak'a kadar ertelenmesine onay vermişti. İngiltere’nin eski Başbakanı Theresa May'in AB ile vardığı Brexit anlaşmasının parlamentoda üç kez reddedilmesinin ardından, 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken Brexit 31 Ekim'e ertelenmişti.

Korkutan uyarı... Risk sürüyor
Korkutan uyarı... Risk sürüyor

İngiltere, 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı almıştı.

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