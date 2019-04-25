Fatma Şahin'den Bakan Albayrak'a ziyaret
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ve Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin ziyaret etti.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yerel yönetimlerin gündemindeki konuları ele aldı.
Bakan Albayrak'ı makamında Belediyeler Birliği Başkanı Sayın Fatma Şahin ve beraberindeki heyet ziyaret etti. Bakan Albayrak toplantı sonrasında Twitter'dan açıklama yaptı.
İşte o açıklama:
"Belediyeler Birliği Başkanı Sayın Fatma Şahin ve heyetini bakanlığımızda ağırladık. Yerel yönetimlerin gündemlerindeki konuları ele aldığımız faydalı bir toplantı oldu."
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