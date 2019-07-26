Farklı kaynaklardan elektrik fiyatı alın

Dönmez, “Bizim şu anda arzımız, üretim kapasitemiz, talebimizden fazla olduğu için, rekabete dayalı en uygun fiyatları pazarda bulabilirsiniz” dedi. Dönmez bir grup gazeteciyle yaptığı sohbette, zaman zaman sanayicilerin kendisini de ziyarete geldiğini söyledi. Dönmez, “Normalde onlar serbest tüketici yani hem elektrikte hem de doğal gazda kendi tedarikçisini seçme hakkına sahip. Bu büyük ölçekli tüketici bu seçimi yaparken ki, bu tedarikçilerin büyük bir kısmı elektrik üreticisi, daha uygun fiyatla temin etme imkânlarına sahip. Piyasada fiyatlar nasıl oluşuyor? Maliyet bazlı oluşuyor. Şimdi sanayiciye diyoruz, siz ne üretiyorsunuz? Diyelim ki kaşık üretiyor, bunu üretirken bir enerji girdisi var, ama bir de ham maddesi girdisi var, işçilik var, makine yatırımı yapmış, birçok maliyet bileşenleri var. Sen ham maddeni temin ederken tedarikçilerden nasıl teklif alıyorsan, artık enerjide de durum sizin için aynı” dedi. Elektriğin de emtia olarak görülmesi gerektiğini söyleyen Dönmez şunları söyledi:

“Farklı kaynaklardan teklif alıp rekabet ettirecek, en ucuz kaynaktan, tedarikçiden de temin edeceksiniz. Bunu artık ‘standart bir emtia olarak görmeyin’ diyorum. Nitekim sanayicimiz, OSB’lerde birlikte hareket ederek, uygun tedarikçiler bulmak suretiyle daha ucuz kaynaklardan elektrik temin edebiliyor. Ama bir de bir şeyin maliyeti var, yani satıcı da maliyetlerin altında satışa zorlandığında, iktisadi hayatını riske, tehlikeye atmış olur, o da çok sürdürülebilir bir durum değil. Şimdi her iki tarafta sanayici ve iş adamı kimliğiyle bir araya geldiğinde aslında bir şekilde ortak noktada buluşabiliyorlar.

Bizim şu anda arzımız, üretim kapasitemiz, talebimizden fazla olduğu için rekabete dayalı en uygun fiyatları bu pazarda bulabilirsiniz. Rekabet için bütün koşullar Türkiye’de oluşmuş durumda.”

SİNOP’TAN VAZGEÇMEDİK

Sinop’ta Japonlarla ortak yürütülen nükleer santral projesinin durdurulmasından da bahseden Dönmez, Sinop’a bir nükleer santral kurulmasından ise vazgeçmediklerini açıkladı. Dönmez, “Nükleeri uzun soluklu bir proje olarak görüyoruz. Akkuyu’da Ruslarla, Sinop’ta Japonlarla, üçüncüyü de biliyorsunuz Çinlilerle çalışıyoruz. Japonlarla devam eder veya etmeyiz ama biz yine Sinop özelinde, yerle alakalı çalışmalarımıza ve buna ilişkin birtakım izinlerin alınmasına devam ediyoruz. Çünkü bu tip projeler için yerin belirlenmesi zaten yıllar sürüyor. Bizim Sinop’ta da yine proje yerimiz ve proje alanımız devam edecek. Kiminle yola devam edeceğiz konusu ileriki günlerde belli olacak” ifadelerini kullandı.