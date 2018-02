Fark yaratan kadınlar bu panelde buluşacak

Türkiye’de İsviçre Ticaret Odası Derneği, 8 Mart Kadınlar Günü öncesi kapsamlı bir toplantıya ev sahipliği yapıyor. Her biri farklı yönleri ile öne çıkan kadınlar "Being an Efficientand High Impact Woman” temalı panelinde bir araya geliyor.

Tekstilden tarıma farklı sektörlerde, denizden uzaya varan farklı alanlarda etkili olmayı başarmış isimler, kendi hikayeleriyle tüm kadınlara rehber olmaya hazırlanıyor. Açılış konuşmalarını İsviçre İstanbul Başkonsolosu Nathalie Marti ve Türkiye’de İsviçre Ticaret Odası Derneği Başkan Yardımcısı Müriel Hayırel’in, moderatörlüğünü de gazeteci yazar Yaprak Özer’in yapacağı panel, 6 Mart’ta Pera Palace Hotel’de gerçekleşecek. Panel ile ilgili olarak bilgi veren Türkiye’de İsviçre Ticaret Odası Derneği’nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Müriel Hayırel, bugüne kadar iş odaklı etkinlikler yapan derneğin bu yıl ilk kez Kadınlar Günü’ne özel bir panelle gündeme geleceğini söyledi. Sadece Türkiye’de değil, dünyada da kadının şiddet haberleriyle anıldığı bir dönemde dernek olarak Kadınlar Günü’ne farklı bir bakış açısı geliştirdiklerini anlatan Hayırel, panelin amaç ve hedeflerini şu sözlerle özetledi: FARKLILIK YARATIYORLAR

“Kadın istediğinde, azmiyle ve çalışkanlığıyla hayatta farklılık yaratabiliyor. Panelistlerimiz de buna iyi birer örnek teşkil ediyor. Bu tür etkinliklerle kalıplarını kıran kadınlara yönelik farkındalığı artırmayı, motivasyon sağlamayı başarabilirsek, eminiz ki hem toplumsal gelişim hem de kadınların gündemdeki yerini değiştirebilmek adına olumlu bir adım atmış oluruz.” İSVİÇRE’DE ORAN YÜZDE 47

Bu çerçevede istihdamla ilgili bir karşılaştırmaya da yer veren MürielHayırel, “Türkiye’de kadının istihdama katılım oranı yüzde 27. İsviçre’de ise bu oran yüzde 47. Oysa Türkiye’de Kadına Seçme ve Seçilme Hakkı İsviçre’den çok daha önce verilmiş. Dolayısıyla bir yanımızla İsviçre’den çok daha öndeyiz, ama bir yanımızla geriden geliyoruz” yorumunu yaptı. KADIN BAŞKONSOLOSLAR DA DAVETLİ

Hayırel, Kadınlar Günü panelinin Derneğin Yönetim Kurulu’nda da yer alan İsviçre Konsolosu’nun fikriyle geliştiğini belirtti. Hayırel, İstanbul’daki panele Türkiye’de görev yapan 6’sı fahri olmak üzere 18 kadın Başkonsolosun da davetli olduğunu açıkladı. iŞTE PANELİSTLER

Panelde, DemsaGroup Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Demet Sabancı Çetindoğan, Bee'o Şirketi Kurucusu Aslı Elif Tanuğur, İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Girişimci Prof. Dr. Gülşen Altuğ, tasarımcı ve uzayda mimari konusunda uzman Ayşe Ören ile ödüllü gazeteci yazar Gülden Aydın konuşmacı olarak yer alacaklar.