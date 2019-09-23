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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
23.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

FAO'dan Türk tarımına övgü

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FAO'dan Türk tarımına övgü

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Asya Bölgesi Daimi Temsilcilerinden Abdus Sobhan Sikder, "Türkiye'de yapılan tarım faaliyetleri bölgedeki diğer ülkeler tarafından da uygulanmalı" dedi.

FAO'nun Sürdürülebilir Arazi Yönetimi ve İklim Dostu Tarım Projesi'ni izleme heyetiyle Türkiye'ye gelen Sikder, tarım faaliyetlerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

FAO'nun 6 kıtayı temsilen Türkiye'ye gelen daimi temsilcileriyle Konya'daki proje uygulama alanlarını gezen Sikder, "FAO'nun eğitim programlarının ve diğer projelerinin çok başarılı şekilde uygulandığını görmek memnun edici. Burada toprağın doğru kullanımı, sulama, ekim ve hasadın etkili yapıldığını gözlemledik. Türkiye’deki bu doğru ve yerinde uygulamaların hepsi, bölge ülkeleri tarafından da kullanılmalı" şeklinde konuştu.

Sikder, tarım alalarındaki doğru uygulamaların, dünyada gıda yeterliliğini doğrudan etkilediğini belirtti.

DEĞİŞİM ÇOK ETKİLEYİCİ

Avrupa Birliğinin FAO Daimi Temsilci Yardımcısı Dr. Renate Hahlen de "Türkiye'nin son 35 yılda yaşadığı modernleşme ve değişimden gerçekten çok etkilendim. Bu proje kapsamında yapılan faaliyetler çok umut verici" ifadelerini kullandı.

Ziyaret süresince kadın ve erkeklerin tarlada eşit oranda yer aldıklarını görmekten mutluluk duyduğunu belirten Hahlen, şöyle devam etti: "Kadın erkek varlığının tarımda eşit oranda yer aldığını görmekten çok etkilendim. Buradaki eğitimlere de eşit oranda katılım oluyor. Biyogaz, toprak kullanımı ve sulama eğitiminden gördüklerimiz çok etkileyici. Çiftçilerin birçoğu, sorunlarına hakimler. Verimliliği artıracak şekilde su ve toprak kullanımının öğrenildiği görünüyor."

Hahlen, toprağın zenginliğinin ve çeşitliliğin korunması adına bu projelerin hayati önem arz ettiğini ifade etti.

GÜZEL VERİM ALACAĞIZ

Proje kapsamında Uygulamalı Çiftçi Okulları eğitiminden yararlanan Emine Akkaş da FAO'nun eğitimi sayesinde verimli mısır mahsulü elde ettiklerini söyledi.

Karapınar ilçesinde toprakta verimlilik sorunu olduğunu aktaran Akkaş, "Biz önceden bu tarlaları nadastan sonra bırakıp, sürüldükten sonra ekiyorduk ve 1 kere kaldırıyorduk. FAO'nun aracılığıyla ikinci ekim yapıldı, çok güzel mahsul alınıyor. Mısırı kuru tarlaya ekmişlerdi ama şimdi benim boyumu aştı, çok güzel oldu. Kendimiz suladık ve çok güzel verim alacağız" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile FAO iş birliğinde Küresel Çevre Fonu (GEF) tarafından finanse edilen, Sürdürülebilir Arazi Yönetimi ve İklim Dostu Tarım Projesi; arazi yönetimi, biyoçeşitliliğin korunması ve iklim değişikliği sorunlarını dikkate alarak Türkiye'de tarım, mera ve orman arazi kullanım yönetimini geliştirmeyi hedefliyor.

 

 

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