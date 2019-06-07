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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
07.06.2019 - 13:50, Son Güncelleme:

FAO'dan "gıda güvenliği"ne vurgu

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FAO'dan "gıda güvenliği"ne vurgu

FAO tarafından, bu yıl ilk kez kutlanan Dünya Gıda Güvenliği Günü dolayısıyla, gıda güvenliğinin üreticiden tüketiciye kadar herkesin sorumluluğunda bulunduğuna işaret edildi

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünce (FAO), insanların güvenli, besleyici ve yeterli gıdaya erişme hakkına sahip olduğu belirtilerek, gıda güvenliğinin üreticiden tüketiciye kadar herkesin sorumluluğunda bulunduğu ifade edildi.

FAO'dan yapılan açıklamaya göre, gıda güvenliği konusundaki çabaları güçlendirmek amacıyla örgüt bu yıl ilk kez 7 Haziran'ı Dünya Gıda Güvenliği Günü olarak kutluyor.

Dünya genelinde gıda güvenliğini artırmaya yönelik çabalara FAO ve Dünya Sağlık Örgütü öncülük ediyor. Açıklamaya göre, gıda güvenliği alanında son yıllardaki gelişmelere rağmen gıda kaynaklı hastalıkların küresel boyutu hala "kabul edilemez" düzeyde bulunuyor. Dünyada her yıl yaklaşık 600 milyon kişi kirli yiyecekler nedeniyle hastalanıyor. Bu kişilerden ortalama 420 bini hayatını kaybediyor.

Güvenli gıda, sadece insan sağlığı için değil aynı zamanda ülkelerin geçim kaynakları, ekonomisi, ticareti ve uluslararası itibarı için de önem taşıyor.

Gıda kirliliği, tarladan sofraya kadar tüm süreçlerde oluşabiliyor. Bu nedenle, gıda güvenliğini sağlamak gıdayı yetiştiren, işleyen, taşıyan, depolayan, satan ve tüketen herkesin ortak sorumluluğunda bulunuyor.

FAO, ülkelerin güvenli gıda sağlayabilmesi için resmi kontrol sistemlerinin güçlendirilmesi, ülkeler arası teknik yardım ve iş birliğinin sağlanmasını destekliyor.

BM Genel Kurulu, geçen yıl 7 Haziran'ın Dünya Gıda Güvenliği Günü olarak kutlanmasına karar vermişti. 

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