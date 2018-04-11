Fakıbaba: Son yağışlar kurtardı
GIDA ürünleri üretiminde belirleyici olan tarımsal kuraklık riskine karşı gelen ilk sonuçlar, olumlu. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba da, şu an itibariyle tarımsal kuraklık durumunun söz konusu olmadığını açıkladı.
Tarımsal kuraklık, bitkinin kök bölgesinde büyüyüp gelişmesi için yeterli nem bulunmaması durumu olarak ifade ediliyor.
Yılın ilk çeyreğinde meteorolojik kuraklık görülmesi, tarımsal kuraklık tehlikesini de beraberinde getirmişti.
Bakan Fakıbaba da, daha önce yaptığı açıklamalarda bir süre daha yağış görülmemesi durumunda tarımsal kuraklık da yaşanabileceğini belirterek, riskli döneme girildiğini ifade etmişti.
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