Faizsiz bankacılıkta ‘danışma komitesi’ dönemi
Faizsiz bankacılığa, ilahiyatçı veya faizsiz finans uzmanlarından oluşan danışma komiteleri geliyor.
Resmi Gazete’de yer alan düzenlemeye göre, katılım bankalarının her birinde ayrı ayrı kurulacak komiteler, müşteriyle katılım bankaları arasında yaşanabilecek faizsiz bankacılıkla ilgili sorunlarda da devreye girecek. Tebliğe göre, katılım bankaları bünyesinde kurulacak komitelerin amacı, faaliyetlerin faizsiz bankacılık ilke ve standartlarına uygunluğunu sağlamak olacak. Yönetim kuruluna bağlı olarak faaliyet gösterecek komiteler en az üç üyeden oluşacak. Danışma komitesi üyelerinin asgari üçte ikisinin, ilahiyat veya dengi alanlarda en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş veya faizsiz finans alanında yüksek lisans ya da doktora derecesine sahip olmanın yanı sıra, faizsiz finans alanında en az üç yıl deneyime sahip olması zorunlu olacak.
BAĞIMSIZ OLACAK
Danışma komiteleri, bağımsız şekilde karar alacak ve faizsiz bankacılık ilke ve standartlarıyla, bunların uygulanması hakkında bankaya özgü kararlar alacak. Tebliğe göre, bankaların müşterilerini faizsiz bankacılık ilke ve standartları kapsamında ürün ve hizmetlerinin işleyişi, sözleşme hükümleriyle, tarafların hak ve yükümlülükleri konusunda yeterince bilgilendirmesi esas olacak. Banka ile müşterisi arasındaki uyuşmazlıklar, müşterinin yazılı talebi ile danışma komitesi gündemine alınabilecek. Yazılı talebin tarihini izleyen 30 gün içinde başvuru karara bağlanacak. Müşteri uyuşmazlık konusunda danışma komitesinin aldığı kararı, değerlendirilmek üzere karar tarihini izleyen on beş gün içinde Türkiye Katılım Bankaları Birliği nezdinde kurulacak olan Danışma Kurulu’na götürme hakkına da sahip olacak. Bankalar, 6 ay içinde uyum sağlamak zorunda olacak.
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