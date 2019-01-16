‘Faizlerdeki düşüş devam ederse konutta büyüme hızlanır’

İNŞAAT, eğitim ve mobilya sektöründe faaliyet gösteren yarım asırlık tecrübesiyle Ankara’nın köklü firmalarından Tüfekçioğlu Grup Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Tüfekçioğlu inşaat sektörünün 2018 yılını değerlendirip 2019 yılı ile ilgili öngörülerini ve beklentilerini paylaştı.

2018 yılında 1 milyon 375 bin 398 konutun satıldığı belirten Yücel Tüfekçioğlu “Konut satışlarında ise en yüksek paya İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirler sahip. Genel olarak yıl içerisindeki ipotekli konut satışlarına baktığımızda zaman zaman genel satış rakamları oranında düşük paya sahip olduğunu gördük. Bu da yükselen konut kredisi faizleri nedeniyle kredili konut satışlarına olan talebin azaldığının bir göstergesi” dedi.

‘TEŞVİKLER DEVAM ETMELİ’

Tüfekçioğlu, “Öncelikle 2018 yılını değerlendirecek olursak döviz kurundaki dalgalanmalar ve ekonomideki belirsizlikler nedeniyle bu yıl sektörümüz için durgun geçti. 2018 yılında kimsenin tahmin bile edemeyeceği planlanmış bir ekonomik saldırıyla karşı karşıya kaldık. Hükümetimiz tarafından alınan acil önlemler neticesinde iş dünyasına sağlanan SGK, KDV ve tapu harç indirimi ile normalleşme sürecine girildi. İnşaat firmaları da üzerine düşeni yerine getirdi ve karlarından fedakarlık ederek maliyetlerdeki artışı fiyatlara yansıtmak yerine çeşitli kampanyalar geliştirdi. Sunulan indirim kampanyalarının yanı sıra peşinat oranlarının düşürülmesi ve vadelerin uzatılması, son olarak bankaların konut kredi faiz oranlarını psikolojik sınır olan yüzde 1’in altına çekmesiyle sektörde hareketlilik sağlamış oldu.

2019 yılındaki yerel seçimlerin yapılması ve ikinci çeyrek ile birlikte ekonomide bir iyileşme bekliyoruz. Ayrıca faizlerin yüzde 1’in altındaki seyrin devam edeceği kanaatindeyiz. Ekonominin lokomotifi inşaat sektörünün desteklenmeye devam edilmesi gerekiyor. Konut talebinin devam etmesi ve sektörün canlılığını koruması için verilen teşviklerin dönemsel olarak değil süreklilik sağlaması açısından beklentilerimiz mevcut” diye konuştu.

2019 YILI DENGELENME YILI OLACAK…

Yücel Tüfekçioğlu, “2018 yılı içerisinde Ankara merkezli firma olarak ilk defa Ankara dışında bir konut projesi geliştirerek Tabanlıoğlu Mimarlık tasarımıyla 100 milyon TL’lik yatırım değerine sahip ‘Verra Suites Beykoz’ projemizle İstanbul’a adım atmış olmanın heyecanını yaşıyoruz. İstanbul’un en güzel semtlerinden biri olan Beykoz’un çok özel bir lokasyonunda konumlanan ‘Verra Suites Beykoz’ projemizle Lüks ve kaliteli yaşamın kapılarını aralıyoruz. Ayrıca yine 2018 yılında Ankara Cebeci’de bölgenin ilk yatırım amaçlı residence projesi olan ‘Verra Cadde’ projemizin yapım faaliyetlerine başladık.

Tüfekçioğlu Grup olarak her zaman ülke ekonomisine katma değer sağlayacak yatırımlara öncelik verdik. Faaliyet gösterdiğimiz her sektörde güven ve kalitemizden ödün vermemenin haklı gururunu yaşıyoruz. Türkiye ekonomisinin geleceğine ve konut sektöründeki büyüme potansiyeline duyduğumuz güvenle gelecek dönemde de yatırımlarımıza aynı hızla devam edeceğiz.

Yurt içi siyasi ve ekonomik gelişmelerin yanı sıra yurt dışı dinamikler de çok etkili olduğu için ekonomik göstergeler veya piyasalara ilişkin tahminde bulunmak çok zor. Genel gidişat itibariyle gerek vergi indirimleri, gerekse de kur ve petrol fiyatlarındaki artışın hız kesmesi nedeniyle enflasyonun önümüzdeki dönemde düşüş trendinde olacağını inanıyoruz. Türkiye ekonomisi açısından 2019 dengelenme yılı olacaktır. Döviz kurlarının seyrini ise küresel likiditenin gelişmekte olan ülkelere olan ilgisi ve faizlerin seviyesi belirleyecektir diyebilirim” dedi.

YABANCIYA SATIŞ YÜZDE 100 ARTTI

Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur ise konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti: Türkiye 2018 genelinde 1 milyon 375 bin konut satıldı. Azalış sadece yüzde 2,4’te kaldı. İpotekli konut satışları yüzde 60’a yakın azalmışken, genel satışlarsa sadece yüzde 2’lik bir düşüş aslında konut sektöründe oluşan talebin ne kadar ihtiyaç kaynaklı, organik olduğunu gösteriyor. Hem de şirketlerin kendi finansman modelleri ile satış yaptığını ortaya koyuyor.

2018 yıllık konut satış istatistikleri eğer konut kredi faiz oranlarında bir iyileşme görürsek ülkemizde yakın gelecekte konut satışında 1,5 milyonu rahat geçeceğiz anlamına da geliyor. Yabancıya konut satışında da yine yüzde 100’ün üzerinde artışla karşı karşıyayız. Ülkemizde hem teşvikler işe yarıyor hem de coğrafi avantajımız tüm konjonktürel gelişmelere rağmen vazgeçilmez konumda, bunu net gelen taleplerden görebiliyoruz.

Geçtiğimiz yıl otomotivde yıl içerisinde yüzde kırklara varan bir düşüş yaşanmışken, konut sektörünün böyle sağlıklı gitmesi, büyük düşüş beklentisine rağmen, neredeyse rekor olan geçen seneyle aynı bitirmesi hepimiz için olumlu haber. Sene başında veya ortasında sorsak bunun bir kesinlikle mümkün olmayacağı konuşulurken sonuç hepimizi şaşırttı ve hep birlikte bu neticeye ulaştık.

beyaz eşyada benzer düşüş varken ve konut sektöründe düşüş beklentisine rağmen konut sektörü geçen senenin rekor rakamı ile neredeyse aynı satışı gerçekleştirdi.

Bu konjonktür ortamında sene başında sorsak sene ortasında sorsak bunun kesinlikle mümkün olmayacağı söylenirdi ama bu sonuca ulaştık.

Nitekim geçen sene yaklaşık 6 milyar dolar tutarında konut yabancıya satıldı, bir önceki yılın 1 milyar dolar üzerinde. Bu rakamın yarattığı net döviz girdisi etkisi yaklaşık 15-16 milyar dolar tutarında ihracata denk geliyor. 6 milyar dolarlık döviz girdisi için 16 milyar dolarlık ihracat yapmak gerekiyor normalde.. bu nedenle yabancıya satıştaki bu pozitif etki ekonomimiz adına çok önemli bir durum."

SEKTÖR YILI DURGUN GEÇİRDİ

Mar Yapı Genel Müdürü Robert Varon: "Döviz kurundaki yukarı yönlü ivme ve ekonomideki belirsizlikler nedeniyle bu yılı sektörümüz durgun geçirdi. Genel olarak yıl içerisindeki ipotekli konut satışlarına baktığımızda ise genel satış rakamları oranında düşük paya sahip olduğunu gözlemliyoruz. Bu da yükselen konut kredisi faizleri nedeniyle kredili konut satışlarına olan talebin azaldığının bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor.

Yabancılara yapılan konut satış rakamlarına baktığımızda ise her geçen yıl giderek artan bir grafik var. Ekonomi yönetimimiz tarafından yapılan düzenlemelerle, ülkemizden 250 bin dolarlık gayrimenkul alımı yapanlara vatandaşlık hakkı tanınmasıyla birlikte yabancılara konut satışları artarak devam ediyor. 2018 yılında yabancılara yapılan konut satışlarının bir önceki yıla göre yüzde 78,4 oranında artış göstermiş durumda. 2019 yılında ekonomideki normalleşme ile birlikte inşaat sektörünün büyümeye devam etmesini i ve konut satışlarının da faizlerin yüzde 1’in altında sabitlenmesi ile artabileceğini düşünüyoruz. Konut talebinin devam etmesi ve sektörün canlılığını koruması için verilen teşviklerin sürekli olması gerekiyor."