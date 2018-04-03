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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Neşe KARANFİL-Turan YILMAZ/ANKARA
03.04.2018 - 23:04, Son Güncelleme:

Faizi düşürecek paket geliyor: 15 gün içinde Erdoğan açıklayacak

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
Turan Yılmaz
Turan Yılmaz
tyilmaz@hurriyet.com.tr
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Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
Turan Yılmaz
Turan Yılmaz
tyilmaz@hurriyet.com.tr
Faizi düşürecek paket geliyor: 15 gün içinde Erdoğan açıklayacak

Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nun üst üste toplanmasının ardındaki sır ortaya çıktı. Hükümet yeni bir paket hazırlıyor, bu paket faizleri de düşürmeye hizmet edecek. Hazırlıkların tamamlanmasının hemen ardından 15 gün içinde paketi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklaması bekleniyor.

HÜKÜMETTEN faizleri düşürmek için paket geliyor. Ekonomi Koordinasyon Kurulu geçen haftadan itibaren toplantı üstüne toplantı yapıyor. Yatırımları teşvik etmek için yeni bir paket hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın hazırlıkların tamamlanmasının hemen ardından paketi 15 gün içinde açıklayacağı belirtiliyor. Pakette faizleri düşünecek bir adımın yer alacağı belirtiliyor. Bu adımla Hazine’nin maliyetlerinin düşeceğinden bahsediliyor.

EKK SÜREKLİ TOPLANIYOR

Hükümet reel sektörün bankalardan daha rahat kredi alabilmesi için geçen yıl Kredi Garanti Fonu’nu (KGF) devreye aldı. Bu yıl da KGF kredileri devam ediyor. Ancak hükümetin bu sefer faizleri geriletecek bir paket üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nun geçen hafta üst üste üç kere toplandığı, 2 Nisan tarihinde de geç saatlere kadar sürdüğü belirtildi. Toplantılarda yatırımcılar için yeni paket hazırlığının ele alındığı, faizlerin düşürebilmesi için formül arandığı kaydedildi.

İDARİ DÜZENLEME OLACAK

EKK’da çıkan formülün ezber bozan bir model olduğu, faizle ilgili atılacak adımın yasal düzenleme ile değil idari düzenlemelerle hayata geçirileceği belirtiliyor. Yeni açıklanacak modelle Hazine’nin daha az borçlanmasına yol açan bir düzenleme yapılacağı kulislerde belirtiliyor. Bu şekilde faizlerin yükselmesinin önüne geçileceği söyleniyor. Yapılacak düzenlemeyle faiz indiriminin birbirinden farklı sektörlere yansıyacağı kaydedilirken, vatandaşın şaşıracağı düzenlemeler olacağı belirtiliyor.

Hükümetin hazırladığı paketle ilgili tahminler yapılıyor. Ancak hükümete yakın kaynaklar modelin yine KGF’nin içinde olacağı bir modele dayanmadığını söylediler.

CUMHURBAŞKANI NE DEMİŞTİ?

- CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde faizle ilgili şunları söylemişti: “Sen kalkar da faizli bir ekonomiyle ülkeyi yönetmeye devam edersen, işte o dikkatsiz araba sürmeye benzer. Bir defa bu faiz belasından Türkiye’yi faizi aşağı indirmek suretiyle enflasyondan da kurtaracağız. Enflasyonun anası da babası da faizdir. Bunu bilmeyenler de bilsin. Bunun aksini yapmaya kalkanlar da kusura bakmasın karşılarında beni bulurlar. Çünkü ekonomide her kötülüğün anası faizdir. Faiz, zengini daha zengin yapar, fakiri daha fakir yapar. Bunu böyle bilmemiz lazım ve bunun da lobisi neresidir? Finans kuruluşlarıdır. Açık söylüyorum, devletin bankaları da bu işin içindedir. Bu işi çözmemiz lazım ve çözeceğiz, er geç çözeceğiz.”

 

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
Turan Yılmaz
Turan Yılmaz
tyilmaz@hurriyet.com.tr
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