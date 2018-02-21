Faiz yükü ipotekli satışı eritiyor

Ocakta satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 27 azalırken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1.7 artış görüldü. Konut kredisi faiz oranlarının son 20 ayın zirvesine ulaşarak, yüzde 1.15’li seviyeleri görmesi, konut satışlarını da etkiledi. Vatandaş bankadan uzaklaşıp şirket bünyesindeki ödeme planlarına yöneldi. Yüksek faizler nedeniyle, kredili satışlardaki 4 aydır süren gerileme ocak ayında da devam etti. Ocakta kredili konut satışları yüzde 20.3 azalarak 28 bin 678’e geriledi. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı da yüzde 29.6’ya kadar düştü. Kredili satışlar düşerken, konut alıcısı senet ya da firmaların kendi bünyelerinde düzenlediği ödeme planlarını seçti. Banka dışındaki diğer seçenekli satışlar ocakta 2017’nin aynı ayına göre yüzde 15.1 artarak 68 bin 341 oldu. Yabancıya satış ocakta yüzde 25.7 artarak 1.742 oldu.